VGZ-app uitgebreid met ‘winkel’ voor gezondheidsdiensten

De nieuwe optie, Gezondheid en Zorg, bevat een overzichtelijke lijst met websites en apps van aanbieders van digitale zorg- en gezondheidsdiensten. Daarmee is VGZ naar eigen zeggen de eerste Nederlandse zorgverzekeraar die een dergelijk platform binnen haar app aanbiedt.

Leden willen meer digitale services

De nieuwe functie komt voort uit het feit dat klanten steeds meer digitale services willen gebruiken. “Leden willen – net als bijvoorbeeld bij banken en retail – veel zaken via een app te kunnen regelen. De app is het startpunt voor alle servicetaken van de leden van VGZ. Hier kunnen ze al hun verzekeringszaken vinden, zoals hun polis, zorgpas, declaraties, vergoedingen en verbruikt eigen risico. Ze kunnen hier ook eenvoudig zelf declaraties indienen of een vraag stellen”, aldus Erwin Koekoek, innovatie catalyst bij Coöperatie VGZ.

In de nieuwe service store binnen de VGZ-app staan onder andere gezondheidsdiensten zoals de VGZ Mindfulness Coach, de VGZ Soepel en Sterk Coach, de Mijn Leefstijlcoach app van Albert Heijn, Nationale Apotheek, MedApp, Thuisarts. Daarnaast zijn ook mentale gezondheidsdiensten opgenomen. Denk daarbij aan workshops van Stichting Mirro. De nieuwe dienst biedt leden van VGZ veel extra voordelen, zoals oefeningen, speciale content en kortingen.

Uitbreiding service store gezondheidsdiensten

De zorgverzekeraar gaat een groot deel van de gezondheidsdiensten ook uitbreiden naar andere merken. Zo worden ze ook toegevoegd bij UMC, IZA, IZZ, VGZbewuzt, UnitedConsumers en Zorgzaam. Daarnaast wordt het aanbod van diensten de komende periode ook nog verder uitgebreid. “Het aanbod is steeds in ontwikkeling en wordt nog fors uitgebreid op het gebied van gezondheid, maar juist ook voor zorg. Hierdoor hopen we de zorg positief te kunnen veranderen, waarmee we efficiënter gebruikmaken van de beschikbare capaciteit en de zorg voor iedereen betaalbaar houden”, zegt Koekoek.

Een andere optie waar VGZ voor de app aan werkt is het gericht tonen van pop-ups met tips. Denk aan tips voor een verhuizing, wanneer iemand 18 jaar wordt of bij betalingsproblemen. Uiteraard wordt voor alle functies rekening gehouden met de richtlijnen van de AVG.

Voor partners is het dankzij de zogenoemde Sandbox-omgevingen extra eenvoudig zich bij het platform en de service store aan te sluiten. Die koppeling kan al binnen een paar dagen gerealiseerd worden.