Virtual Fracture Care App nu in vijf talen beschikbaar

Sinds medio december 2023 is de Virtual Fracture Care-methode (VFC) ook beschikbaar in het Antonius ziekenhuis op de Spoedeisende Hulp in Sneek en op de spoedpost in Emmeloord. Hiermee zijn alle ziekenhuizen in Friesland en Noord-Flevoland inmiddels overgestapt op deze methode, net als vele andere ziekenhuizen in heel Nederland. En nu is de app dus ook nog beschikbaar in vijf talen.

Ontwikkeling VFC-app

De VFC-app werd in 2019 ontwikkeld door Thijs Geerdink in samenwerking met de traumachirurgen van het OLVG. De app biedt patiënten essentiële informatie en tools om thuis aan hun herstel te werken, waardoor het aantal nacontroles met meer dan 90% is afgenomen zonder dat het aantal huisartsbezoeken toenam.

De app is bedoeld voor patiënten met relatief eenvoudige, stabiele breuken of kneuzingen. Na behandeling op de Spoedeisende Hulp of de Gipskamer krijgen zij direct toegang tot de app voor informatie, herstelinstructies en oefeningen. De app biedt een persoonlijk behandelvoorstel en stelt patiënten in staat om zelf regie te houden over hun zorgproces.

Virtual Fracture Care App & impact

Door de app kunnen patiënten de spoedeisende hulp sneller verlaten en zijn minder fysieke bezoeken aan het ziekenhuis nodig. Zorgverleners ervaren minder druk op de polikliniek en profiteren van de duidelijkheid en uniformiteit in behandeltrajecten. De recente uitbreiding naar meerdere talen maakt de Virtual Fracture Care app nog toegankelijker en is een goed voorbeeld van hoe digitalisering in de gezondheidszorg op een effectieve wijze schaalgrootte kan krijgen.