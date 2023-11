Virtueel Zorgcentrum wint ‘de Maas implementatieprijs’

Marloes van Kouwen en Jennifer Overeem vertellen op de website van Rijnstate: “We zijn ontzettend blij dat wij deze implementatieprijs hebben ontvangen voor de zorg die wij dagelijks uitvoeren, optimaliseren en waar we ons met hart en ziel voor inzetten. We zijn trots dat de input van ons verpleegkundig leiderschap leidt tot een vernieuwde en veilige vorm van zorg. Met het Virtueel Zorgcentrum kunnen we patiënten van zorg op maat voorzien.”

Thuismonitoring

Het Virtueel Zorgcentrum, een bijzonder initiatief van het Rijnstate Ziekenhuis, werd in juni 2020 versneld geopend. Deze snelle lancering was mede mogelijk door de ervaringen die opgedaan werden tijdens de pandemie, waarbij de focus op thuismonitoring en digitalisering onverwacht versnelde.

Rijnstate is zodoende een van de eerste ziekenhuizen waarbij het Virtueel Zorgcentrum een centrale plek binnen de organisatie heeft. Vanuit deze afdeling zorgen gespecialiseerde verpleegkundigen voor patiënten thuis. Dit doen zij met behulp van verschillende innovaties. Bijvoorbeeld met een digitale pleister, apps en vragenlijsten die de patiënten invullen. Zo monitoren zij dagelijks de bloeddruk, hartslag en ademhaling. Ook is er minimaal een keer per dag telefonisch contact.

Virtueel Zorgcentrum helpt verschillende patiënten

In het Virtueel Zorgcentrum worden diverse patiëntgroepen, zowel klinisch als poliklinisch, thuis gemonitord. Het centrum biedt gespecialiseerde zorg na ziekenhuisopnames of operaties, vermindert de noodzaak voor frequente ziekenhuisbezoeken bij poliklinische behandelingen, en biedt zelfs medicatie thuis aan via het Medicatie@home-project. Deze aanpak stelt patiënten in staat om in hun eigen omgeving te herstellen of behandeld te worden, wat bijdraagt aan hun comfort en welzijn.

Het winnen van de Maas implementatieprijs is een erkenning voor de innovatieve benadering van het Virtueel Zorgcentrum. De jury noemde het werk van het Virtueel Zorgcentrum ‘overstijgend en vernieuwend’. Ook vonden zij het team een inspiratiebron voor verpleegkundig leiderschap.