Gewenste 30 procent hybride poliklinische zorg in 2023 niet gehaald

Het aandeel van hybride zorg - poliklinische zorg die dichtbij de patiënt geleverd wordt - is in 2023 vrijwel gelijk gebleven. Wel liet het aandeel in het laatste kwartaal van vorig jaar een lichte stijging zien. Het totale aandeel over 2023 bedroeg 27,3 procent. De ambitie van 30 procent is dus niet gehaald. Dat blijkt uit de deze week gepubliceerde factsheet Hybride zorg van branchevereniging NVZ. De NVZ omschrijft hybride zorg als ‘zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan’, met behulp van digitale middelen en communicatie.

Schriftelijke consulten laten sinds 2019 een constante groei zien, zo blijkt uit een vergelijking met eerdere factsheets over hybride zorg. In vergelijking met 2022 zijn ze in 2023 toegenomen met 29 procent. Bij schriftelijke consulten gaat het bijvoorbeeld om e-consulten en het berichtenverkeer met zorgverleners via een communicatie-app zoals BeterDichtbij. Een reeks van deze berichten kan gelden als een schriftelijk consult.



Het aantal beeldbelconsulten is in 2023 gedaald naar zo’n 27.300, na de explosieve groei in coronatijd. Het aantal telemonitoringverrichtingen is ongeveer stabiel gebleven op 43.500. Het grootste aandeel bestaat nog steeds uit telefonische contacten. Deze contacten laten overigens ook een lichte daling zien.

Telemonitoring in meer ziekenhuizen

De factsheet schetst verder dat steeds meer ziekenhuizen telemonitoring inzetten om zorg dichterbij huis te brengen. Het aantal geregistreerde verrichtingen laat echter nog geen groei zien. Hier zijn meerdere verklaringen voor mogelijk.

Eén verklaring is dat er sinds 2023 een structurele prestatie voor telemonitoring geldt: telemonitoring kan zelfstandig geregistreerd en gedeclareerd worden. Instellingen kunnen dit eens per 120 dagen per patiënt doen. Uit gesprekken met ziekenhuizen blijkt dat het maken van afspraken met zorgverzekeraars over de inzet van deze prestatie veel tijd in beslag neemt.

Verder is het in de praktijk niet altijd duidelijk waarvoor de prestatie gebruikt kan worden. Daardoor is er wellicht een achterstand in de registratie van telemonitoringverrichtingen.

De NVZ bekijkt samen met de betrokken partijen hoe deze belemmeringen voor de inzet van deze prestatie en verdere opschaling van telemonitoring opgelost kunnen worden, zo laat de brancheorganisatie weten.

Andere dataselectie

De NVZ stelt dat de selectie van de data voor de factsheet dit jaar verfijnd is ten opzichte van voorgaande factsheets. Zo wordt bij een SEH-bezoek automatisch ook een eerste polikliniekbezoek of herhaalbezoek geregistreerd.

Volgens sommige NVZ-leden is dit onterecht bij het bepalen van het aandeel digitale consulten van het totaal. Daarom zijn deze polikliniekbezoeken verwijderd uit het totaal aantal poliklinische consulten. Als gevolg daarvan stijgt het aandeel digitale consulten licht. Deze aanpassing is ook doorgevoerd in de Monitor Digitale Zorg, die DHD in opdracht van de NVZ bijhoudt.

Ambitie niet gehaald

De NVZ had de ambitie om eind 2023 een aandeel van 30 procent polikliniekconsulten dicht bij de patiënt te bereiken. Dit is niet gehaald, zo blijkt uit het cijfer van 27,3 procent. In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is afgesproken dat eind 2026 70 procent van de daarvoor geschikte zorgpaden hybride worden. Hybride houdt in dat het zorgpad bestaat uit een combinatie van digitale en fysieke zorg. Bovendien moet binnen die zorgpaden de helft van de patiënten die daarvoor in aanmerking komen, gebruik maken van hybride zorg.



Het platform Digizo.nu ondersteunt de IZA-partijen ondersteund in deze dubbele opgave. De NVZ werkt hier actief aan mee. De beweging naar meer hybride zorg is duidelijk ingezet, meent de branchevereniging. Voor een brede opschaling zijn echter nog meer stappen nodig, zowel op landelijk als op lokaal niveau.