Voorkom schijndigitalisering en voeg écht waarde toe

Ik wil maar zeggen: het feit dat je een goede, veilige en geavanceerde techniek in huis hebt, wil niet zeggen dat die in de praktijk ook werkt. En om hobbels onderweg te verhelpen, moet je ze wel in beeld hebben. Dus zal je moeten meten: werkt het systeem dat je implementeert en zo nee, waar zit ‘m dat dan in? Voorkom zo schijndigitalisering

Laagdrempeligheid

Je zult dan al snel merken dat laagdrempeligheid een belangrijke succesfactor is. Zelfs digitaal vaardige patiënten vinden inloggen met wachtwoorden of het downloaden van een app een drempel. Zeker als ze niet zo vaak naar het ziekenhuis komen.

En het mooie is: er zijn geen apps of complexe inlogmethodieken meer nodig om patiënten veilig digitaal door het ziekenhuis te leiden. Het juiste systeem is laagdrempelig en eenvoudig, wordt door de patiënt als behulpzaam ervaren en levert zinvolle data op voor de organisatie. Want daar gaat het uiteindelijk om: technologie moet waarde toevoegen voor patiënt en ziekenhuis. Alleen dan heb je een oplossing in huis die je kunt opschalen.

En dat is hard nodig om uit de fase van pilots te komen waar ziekenhuizen nu al zo lang inzitten. We moeten gaan dóen, meten en bijsturen. Dat meten kan bijvoorbeeld aan de hand van A/B-testen. Welke route werkt het beste? Welke plek voor aanmeldzuilen is het meest logisch?

Vraag het de patiënt

Maar ook: vraag het je patiënt! Vul niet zelf in dat jouw patiënten het toch niet kunnen of willen. Patiënten boeken ook gewoon hun vakantie via internet. Dus wordt jouw slimme app niet gebruikt? Dan hoeft dat niet aan de vaardigheden van je patiënt te liggen. Vraag het ze en sta – soms – versteld van het antwoord. En zet de stap van schijndigitalisering naar échte digitalisering die waarde toevoegt in de praktijk.

Er is in dat opzicht nog een wereld te winnen. En dan bedoel ik niet dat we naar honderd procent adoptie moeten streven. Dat is niet realistisch. Er zullen altijd mensen blijven die de taal niet beheersen of echt niet digivaardig zijn. Behulpzame baliemedewerkers blijven áltijd nodig.

Elwin Herrebout is manager business solutions bij Logis.P.