Waarom AI op ondersteunende zorgafdelingen de beste collega is

Ook in de zorg wordt met AI geëxperimenteerd; het biedt veel mogelijkheden om de schaalbaarheid en haalbaarheid van de zorg te vergroten. Hier spelen ondersteunende diensten zoals IT, HR en facilitair een grote rol in. Want door in hun werkzaamheden AI in te zetten, blijft er voor zorgmedewerkers meer tijd over voor wat écht belangrijk is: tijd doorbrengen met cliënten. Hoe dat precies zit, dat lees je in deze blog.

Met de hand

De rol van de ondersteunende afdelingen is nergens zo zichtbaar als in de zorg. Is een ruimte niet schoon, werkt de wifi niet of is er sprake van een verstopte afvoer? Dan hebben patiënten of cliënten hier direct last van. Gemiddeld worden er daarom over dit soort problemen tientallen meldingen per dag gedaan bij de ondersteunende afdelingen. Ondanks dat deze meldingen in de meeste zorgorganisaties via een digitaal systeem binnenkomen, zijn er meestal handmatige handelingen nodig om ze af te wikkelen. En dat meerdere keren per dag. Dit is precies hetgeen wat je zou kunnen automatiseren en waar AI om de hoek komt kijken.

Tijd terugkrijgen

Juist aan de proceskant op ondersteunende afdelingen heeft AI veel potentie. De laatste jaren zijn er flinke stappen gezet op het gebied van digitalisering. Zo zijn er nog maar weinig processen op ondersteunende afdelingen die niet digitaal verlopen. Service automation is de volgende stap. Daar zie je momenteel veel voorbeelden van ontstaan binnen de zorg. Denk aan wachtwoorden die automatisch aangepast en doorgevoerd worden in IT-systemen of het in-, ver- en uithuizen van ouderen in de ouderenzorg.

Vaak zijn dit repeterende processen waar meerdere afdelingen verantwoordelijkheid voor dragen. Een geautomatiseerde workflow gaat hier veel verschil maken. Voeg daar vervolgens met AI intelligentie aan toe en het resultaat is dat er niet zeven maar drie dagen overheen gaan voordat een ruimte weer beschikbaar is. Oftewel, flinke tijdwinst. Deze toepassing van AI is de eerste stap voor zorginstellingen om efficiënter te werken.

Met het hart, niet het hoofd

AI neemt namelijk de ‘brain’ kant van de mens over. Dat zien we immers al bij ChatGPT gebeuren, die meer kennis heeft dan wij allemaal bij elkaar. Dit soort kunstmatige intelligentie kun je ook toepassen op processen van de ondersteunende afdeling. Maar waar AI de ‘brain’kant overneemt, blijft het hart onaangeraakt. Sterker nog, dankzij AI en het hiermee automatiseren van processen die veel tijd kosten, kan de ondersteunende dienst onderdelen van het zorgproces beter ondersteunen.

Denk aan het ontwikkelen en ophangen van QR-codes op de zorgvloer. Hiermee melden patiënten, cliënten en bezoekers voortaan storingen of problemen eenvoudig en snel bij de ondersteunende dienst zonder hiervoor zorgmedewerkers aan hun mouw te moeten trekken. Op deze manier kunnen zorgmedewerkers met zorgen bezig blijven en niet met randzaken. Maar dat kan alleen als op de ondersteunende afdelingen processen op orde zijn.

Verandering op de juiste plek

Natuurlijk zijn AI-toepassingen in ondersteunende processen niet per definitie de holy grail voor het oplossen van het zorgtekort. Daar is meer voor nodig. Maar een goede inzet van AI gaat wel helpen om ervoor te zorgen dat er in het zorgproces zelf minder hoeft te veranderen, terwijl we tegelijkertijd de huidige zorg én kwaliteit ervan kunnen blijven leveren. Want het brein wordt minder belangrijk dankzij AI. Het gaat meer en meer om voor iemand zorgen en iemand een goed gevoel geven. Ofwel, het hart. En daarmee kan de zorgmedewerker ook in de toekomst zijn of haar werk blijven doen.

* Bron: SER