Zelfsturende neurostimulator geeft pijnpatiënten nieuwe hoop  

Gelre Ziekenhuizen heeft onlangs de eerste patiënt behandeld met deze nieuwe methode van het medisch-technologisch bedrijf Medtronic. Het resultaat was goed, want de behandeling zorgt ervoor dat de chronische pijn zo goed als weg is. Dr. Jaime Martina, anesthesioloog-pijnbestrijder in Gelre, heeft de eerste implantatie van dit nieuwe apparaat uitgevoerd. En daarmee is Gelre Ziekenhuizen volgens betrokkenen een van de eerste ziekenhuizen dat deze specifieke technologie aanbiedt.

Zo wérkt de neurostimulator

Natasja Pricken van Medtronic legt op de website van Gelre uit wat neuromodulatie in de praktijk inhoudt. “Het is een behandeling bij chronische pijn, waarbij de zenuwbanen in het ruggenmerg met elektrische stroompjes worden geprikkeld. De anesthesioloog-pijnbestrijder plaatst bij de patiënt eerst twee elektrodes dichtbij het ruggenmerg. De elektrodes geven elektrische stroompjes af. Hiermee veranderen we de signalen die het ruggenmerg naar de hersenen stuurt. Met een app, die de patiënt ook zelf kan bedienen, worden de signalen geregistreerd en zo wordt de pijnbestrijding van moment tot moment aangepast. Het is een zelfsturend systeem.”

Jolanda Beij, verpleegkundig specialist op de pijnpoli van Gelre, vult aan: “We zijn heel enthousiast over deze behandelmethode. Dit is een unieke en nieuwe methode met een lange aanloop, er gaat een uitgebreid selectieproces aan vooraf, met allerlei onderzoeken en pijnbehandelingen. Het is eigenlijk een laatste redmiddel als alle andere pijnbehandelingen niet werken bij geselecteerde aandoeningen. Daarom is het zo mooi dat we nu succesvol zijn. Op de lange termijn zal dit de kwaliteit van leven van patiënten met chronische pijnklachten enorm verbeteren.”

Innovaties rond neuromodulatie

Traditionele neurostimulatoren worden al enige tijd gebruikt om chronische pijn te behandelen door elektrische impulsen direct aan het zenuwstelsel af te geven. De toevoeging van zelfsturende elementen, waarbij het apparaat zich automatisch aanpast aan de patiënt, is echter een duidelijke verbetering die deze technologie weer naar een hoger niveau tilt.

Er zijn steeds opmerkelijke ontwikkelingen in de wereld van neuromodulatie. Het breinimplantaat van Neuralink – een bedrijf van Elon Musk – wordt nu bijvoorbeeld op proefpersonen getest. Het gaat hier om een technologie, waarvan neuromodulatie een belangrijk onderdeel is. Bij het ontwikkelen van dit implantaat spelen naast medische echter ook tal van andere ambities; het gaat dan ook veel verder dan neuromodulatie alleen.

Een ander sprekend voorbeeld van de inzet van neuromodulatie, dat net als bij Gelre wel al in de praktijk wordt ingezet, zagen we vorig jaar bij de Sint Maartenskliniek. Hun recente implementatie van op afstand bedienbare neuromodulatie, waarmee pijnpatiënten thuis behandeld kunnen worden, laat ook goed zien hoe deze medische technologie snel evolueert om beter aan te sluiten bij de levensstijl en behoeften van patiënten.

75% minder pijn

De allereerste patiënt, bij wie de zelfsturende neuromodulator werd geplaatst op de OK van Gelre, was meteen bij de eerste controle positief over deze technologie. De patiënt vertelt: “Ik heb al heel lang rugklachten en ben daarvoor al twee keer eerder geopereerd. Zonder goed resultaat. Inmiddels slikte ik meer dan 31 tabletten per dag om de pijn onder controle te krijgen. Ik had een slechte conditie, sleepte met mijn been en had moeite met lopen.”



“Daarnaast sliep ik soms maar 2 uur per nacht van de pijn. Het was een onhoudbare situatie. Maar sinds vorige week, na de operatie voel ik me een ander mens. De pijn is voor 75% weg. Ik heb afgelopen nacht als een roosje geslapen. Daardoor ben ik veel vrolijker en heb ik meer energie. Een rondje met de hond wandelen lukt ineens weer en ik verheug me erop om straks weer te kunnen autorijden, in mijn nieuwe auto. Ik ben een gelukkig mens!”