Nieuw EPD voor Gelderse Vallei

Met dit nieuwe EPD kunnen eenmaal geregistreerde gegevens op een handige manier hergebruikt worden. Bovendien beschikken zorgverleners die een patiënt behandelen over elkaars registraties.

Tevens kunnen patiënten van dit ziekenhuis via de vernieuwde patiëntenportaal MijnZGV ook digitaal interactief begeleid worden in hun behandeling via zogeheten eZorgpaden. Het ziekenhuis is daarmee in staat om nog beter hybride zorg te leveren. Voor patiënten heeft een geïntegreerd patiëntportaal als voordeel dat zij voortaan bijvoorbeeld zelf online hun afspraken maken, beschikken over informatie die aansluit op hun zorgvraag en inzage hebben in de eigen medische gegevens,

Klaar voor de toekomst

Het belang voor patiënten van zorg op afstand en data-uitwisseling binnen het regionale zorgnetwerk, neemt volgens Marjolein de Jong, voorzitter raad van bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei, steeds verder toe.

“Het nieuwe EPD vormt de digitale basis van waaruit we verder kunnen bouwen. We hebben anderhalf jaar achter de schermen hard gewerkt om het nieuwe NEXUS-EPD in te kunnen voeren. Het gaat bijdragen aan een efficiëntere manier van werken, waarbij door de openheid van het nieuwe EPD gemakkelijk gegevens kunnen worden uitgewisseld. Ook met onze patiënten. Deze uitwisseling vindt plaats op basis van de landelijke standaard. Onze zorg wordt er beter, veiliger én toegankelijker op, en daar doen we het voor! Ik spreek hier graag mijn trots uit, trots op al die medewerkers die er zo hard aan hebben getrokken om dit mogelijk te maken”, aldus De Jong.

NEXUS EPD

Met de succesvolle livegang heeft NEXUS Nederland, ontwikkelaar van EPD- en informatiesystemen voor ziekenhuizen en GGZ-instellingen, een naadloze samenwerking tussen zorginstellingen, zorgverleners en patiënten weten te realiseren. “We zijn trots op deze mijlpaal en kijken uit naar een toekomst van innovatie, openheid en samenwerking in de zorg”, zegt Eric van Kooten, directeur van NEXUS Nederland.