Zorgondernemers: innovatief concept wordt verder uitgerold

Het Zorgondernemersconcept, waar komt dat vandaan? “Je zag een jaar of 10-12 geleden private zorgconcepten ontstaan voor ouderen”, vertelt directeur Bedrijfsvoering Han Laumen, al bijna drie decennia bij Proteion werkzaam, in ICT&health editie 1. “Dat was echt voor de happy few, rijke ouderen die niet in het klassieke verpleeghuis wilden zitten. Wij wilden als alternatief voor onze grotere zorgcentra ook kleinere, meer huiselijke locaties neerzetten in wijken voor onze cliënten, maar kregen de business case niet rond.”

Uiteindelijk besloot Proteion om met een lokale zorgondernemer en eigenaar van een zorghoeve een nieuw woonconcept te ontwikkelen waarbij zij als ondernemer verantwoordelijk is voor de zorg op locatie en Proteion zaken vanuit wet- en regelgeving daaromheen faciliteert. Een concept dat aansloeg, stelt Laumen. “Inmiddels hebben we ruim 20 aangesloten ondernemers in ons verzorgingsgebied, met 600 cliënten tegen 700 in onze klassieke huizen.”

Ziekteverzuim lager

Uit een onderzoek dat Proteion door LIME heeft laten uitvoeren, blijkt volgens Laumen evidence based dat er grote verschillen zijn tussen de klassieke ouderenzorg en de Zorgondernemers-variant. Bij Zorgondernemers is het ziekteverzuim lager, zijn er wachtlijsten voor personeel in plaats van tekorten en vooral: mensen met bijvoorbeeld dementie ontwikkelen niet of nauwelijks gedragsproblemen: gemiddeld 1-2 procent versus landelijk gezien gemiddeld 8-12 procent bij de klassieke locaties.

“En wij selecteren niet op de mate van problemen aan de voordeur oftewel klanten hebben dezelfde indicatie”, benadrukt Laumen. “Het verschil heeft toch echt te maken met herkenbaarheid van personeel uit de buurt, familie die vaker op bezoek komt, het blijven wonen in de wijk in een herkenbaar pand zoals een voormalige school, winkel, kerk of gemeenschapshuis en de huiselijke gezelligheid.”

Rollen Proteion en Zorgondernemers

Proteion gaat, zoals het bij een netwerkorganisatie hoort, uit van ‘Centrale kracht, lokale pracht’, vertelt manager ICT Antoinette Rutten. “Die centrale kracht heb je ook nodig om het verschil te maken. Zorgondernemers moeten tijd houden voor hun cliënten en medewerkers in de lokale sociale omgeving. Backoffice-gerelateerde zaken moeten de zorgondernemer geen hoofdbrekens opleveren en moeten goed en eenvoudig geregeld zijn.”

Bovendien, benadrukt Rutten, met alle wetgeving op het gebied van privacy en cybersecurity, wil Proteion de Zorgondernemers ook beschermen, en dat kan beter wanneer dat vanuit de netwerkorganisatie gefaciliteerd wordt.

“We willen hierin dus een goede balans bieden tussen wat wij beter kunnen faciliteren en wat de ondernemer beter zelf kan doen. Dus je zoekt waar je op IT-gebied in kunt ontlasten.” KPN Health ontzorgt Proteion als het gaat om zaken zoals de werkplekken en cloud-toepassingen. Daarom kijkt de zorgorganisatie ook samen met KPN Health naar een goede oplossing voor de zorgondernemers zoals een digitale werkplek en ingerichte devices voor zorgprofessionals gefaciliteerd door Proteion en KPN Health.

