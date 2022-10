Zorgtechnologie is geen heilige graal voor leuker werk

Het bijzondere aan Work-Re-Architected is dat de regie voor de veranderopgave bij de verpleegkundigen zelf ligt. Samen kijken ze hoe het werk leuker gemaakt kan worden. “Work Re-Architected is een Amerikaanse methode waarmee we opnieuw naar werk kijken. Het doel is niet om te optimaliseren maar om plezier in het werk terug te brengen bij de medewerker, in dit geval de verpleegkundige”, vertelt Marly Kiewik, Director Health Human Capital bij Deloitte op de website van Deloitte.



“Samen bekijken we hoe het werk het beste ingericht kan worden, zodat iedereen zich prettig voelt en gemak ontstaat. Verandertrajecten zijn vaak puur gefocust op efficiëntie en hebben een sterke ‘technology push’. Maar de mens is schaars en zorgtechnologie is eindeloos. Verpleegkundigen hebben unieke kwaliteiten die je niet kunt missen, laten we daarom eerst kijken waar zij gelukkig van worden en vervolgens hoe technologie dit kan ondersteunen. Niet andersom.”

Work-Re-Architected

Verpleegkundigen zijn heel helder in wat hun werk nu leuker kan maken, blijkt uit interviews met verpleegkundigen en inzichten uit workshops. Het gaat dan boven alles om een zorgproces waarbij voldoende tijd is voor de patiënt, er optimale samenwerking is tussen professionals én de verpleegkundige technologisch optimaal ondersteund wordt. Om dit goed te doen is eerst in kaart gebracht waar knelpunten zitten, wat frustratie oplevert en waar de meeste kansen voor verbetering liggen.

Vanaf februari 2022 zijn Deloitte en het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis al bezig met het Work Re-Architected-project. “Corona was toen net de deur uit en dat gaf ruimte om de werkvloer op te gaan”, legt Annemarie Emmens, Sectormanager Verloskunde & IC Neonatologie bij Erasmus MC. “Op de vijf afdelingen kraam & zwangere, verloskamers, neonatologie, intensive care kinderen unit 3 en kinderthoraxcentrum, liep Deloitte mee met verpleegkundigen, zijn er interviews gehouden en werden workshops georganiseerd.” “

Zorgtechnologie kan zeker ondersteunen

Opvallend is dat verpleegkundigen veel goede ideeën hebben, want ze weten zelf heel goed hoe hun werk optimaal ingericht kan worden. In de praktijk blijkt de overdracht bijvoorbeeld beter te kunnen, gaat er veel tijd verloren aan registratie en controles en is de roostering te vaak een uitdaging. Op al die vlakken is technologie zoals gezegd niet de heilige graal, maar tegelijkertijd kan technologie wel degelijk ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen. Je kunt dan denken aan een app die bij de start van een dienst direct (team)updates, wijzigingen in de protocollen en of roosterwijzigingen laat zien. Maar ook het informeren van een patiënt met AI-gestuurde tools is een serieuze optie. Tevens is het inzetten van een digital human een idee. Zo’n digitaal mens kan bijvoorbeeld prima simpele vragen beantwoorden over de bezoekregeling of eventuele ontslagdatum.

Smartwatch en spraaktechnologie

Maar ook thuismonitoring kan bijvoorbeeld voor een lagere werkdruk en een stukje rust zorgen. Denk hierbij aan een wearable zoals een smartwatch die aan verpleegkundige direct risicovolle veranderingen in de vitale waarden van een patiënt doorgeeft. En wat te denken van spraaktechnologie waardoor metingen direct in het patiëntendossier komen zonder dat er handmatige administratie aan te pas komt? Het is zeker dat er ontzettend veel mogelijk is als je niet naar technologie kijkt als dé oplossing, maar wel gebruik durft te maken van de ondersteunende mogelijkheden die het in de dagelijkse praktijk kan bieden.

Flow werkdag met toevoeging zorgtechnologie

“Voor alle afdelingen is een flow van de toekomstige werkdag ontwikkeld, met toevoeging van mogelijke zorgtechnologie. Door de kans te grijpen nu we het vernieuwbouwtraject met het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis ingaan, kunnen we het menselijk handelen een boost geven met technologie”, vertelt Annemarie.



“Ik heb gezien hoe enthousiast onze verpleegkundigen worden als ze over hun werk en vakgebied praten. Dat is een geweldig voordeel van de Work Re-Architected methode. Doe je een veranderproject als dit bottom-up vanaf de werkvloer, dan ben je al halverwege de oplossing.” “In de zorg wordt ontzettend veel top-down gedaan”, vult Marly Kiewik, Director Health Human Capital bij Deloitte aan. “Medewerkers zijn afhankelijk van regels van de overheid, zorgverzekeraars en het management. Maar om een verandertraject te laten slagen, is het belangrijk om de toekomst van werk vanuit een andere hoek te bekijken. Betrek je hele teams, dan maak je niet alleen gebruik van wisdom of the crowd maar is er direct draagvlak. De verandering is dus al begonnen op het moment dat we samen de nieuwe reis zijn gaan ontwerpen.”