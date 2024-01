Zwangere vrouwen maken thuis hartfilmpje van baby

Deze voor SJG Weert nieuwe vorm van thuismonitoring, is bedoeld voor zwangere vrouwen die langere tijd meerdere keren per week een CTG moeten laten maken ter controle. Het CTG meet de hartslag van je ongeboren baby (cardio) en de samentrekking van de baarmoeder (toco). Verloskundige Aemee heeft inmiddels de eerste patiënten op afstand gemonitord: “We kijken live mee en bespreken de uitkomsten direct erna telefonisch. Natuurlijk zijn we altijd bereikbaar voor overleg. En indien nodig komt de patiënt alsnog naar ons VMK-centrum voor onderzoek.”

Gecompliceerde zwangerschap

Deze technologie wordt internationaal al vaker toegepast en ook in Nederland gaan steeds meer ziekenhuizen over op deze hoogstaande manier van monitoring. Bravis biedt bijvoorbeeld deze innovatieve wijze van zorg op afstand sinds eind vorig jaar aan. Monitoring van zwangere vrouwen is volgens betrokkenen van SJG Weert met name nodig bij een gecompliceerde zwangerschap. Hierbij kun je denken aan een oplopende bloeddruk of een achterblijvende groei van de baby. De zwangere vrouw neemt na instructie en een oefen-CTG een klein apparaat met buikbanden mee naar huis en maakt op afgesproken momenten zelf het CTG.

Digitale monitoring zwangere vrouwen

Thuismonitoring voor zwangere vrouwen met behulp van digitale toepassingen lijkt relatief nieuw, maar in het Zwolse Isala ziekenhuis bestaat de optie in eenvoudigere vorm al 16 jaar. Met name basiswaarden zoals de bloeddruk werden en worden door patiënten zelf gemeten en doorgegeven. Die monitoring op afstand begon in november 2007 als een zorgvernieuwingsproject, maar is tegenwoordig gewone zorg binnen het Isala Vrouw-kindcentrum geworden. De beschikbare technologie was 16 jaar geleden, in vergelijking met de huidige standaarden echter beperkt. e afgelopen jaren zijn de mogelijkheden voor comfortabele, uitgebreide en nauwkeurige thuismonitoring sterk uitgebreid.

Draagbare sensoren

Tevens kunnen er thuis steeds meer data worden verzameld, zoals het CTG, die vroeger alleen in het ziekenhuis konden worden verzameld. De slimmere thuismonitoring is onder meer te danken aan de ontwikkeling van draagbare sensoren die probleemloos data naar de computer of smartphone van een zorgverlener kunnen sturen. Zo is er voortdurend zicht op de vitale functies van zowel de moeder als baby. Tevens is er voor de aankomende moeders steeds meer comfort, dankzij de komst van steeds kleinere apparatuur en wearables (miniaturisatie).

Data naar patiëntendossier

Sjoerd Rijnsdorp, die als klinisch fysicus nauw was betrokken bij de introductie en aanschaf van de nieuwe apparatuur voor de innovatieve thuismonitoring, vertelt op de website van het Weertse ziekenhuis: “Met deze oplossing kunnen we zwangere vrouwen dezelfde kwaliteit van zorg leveren, zonder dat zij daarvoor geregeld naar het ziekenhuis hoeven te komen. Het gaat om een service die in overleg aangeboden wordt; alleen als de situatie het toelaat en de patiënt het wil. In veel gevallen is deze methode minder belastend voor de zwangere en haar omgeving. De gegevens komen automatisch in het patiëntendossier en worden niet extern opgeslagen.”