Derde plaats voor Biosensing Team Twente bij SensUs 2024

Biosensing Team Twente (BTT) behaalde tijdens de SensUs-studentencompetitie 2024 in Eindhoven de derde plaats voor de 'Potential Translation' van hun biosensor. De biosensor ondersteunt vroegtijdig ziekenhuisontslag door realtime gezondheidsmonitoring. Op die manier draagt de oplossing bij aan het ontlasten van de uit zijn voegen barstende gezondheidszorg.

Biosensing Team Twente is het negende studententeam van de Universiteit Twente. Aangezien het team pas sinds dit jaar officieel erkend is als studententeam, is deze derde plaats bij de competitie een bijzondere prestatie. Het team bestaat uit vijftien studenten met verschillende achtergronden die bijdragen aan het bloeiende ecosysteem van biosensingtechnologie in Twente.

SensUs-competitie

SensUs 2024 vond op 29 augustus plaats in Eindhoven en stond dit jaar in het teken van de continue monitoring van acuut nierfalen. Opdracht voor de deelnemende teams was om een continue biosensor te ontwerpen die AKI vroegtijdig kan opsporen en monitoren om zo de diagnostiek in de gezondheidszorg en de patiëntenzorg te verbeteren. Net geen 20 teams van verschillende universiteiten over de hele wereld ontwikkelden elk hun eigen oplossing. Naast het ontwerpen en maken van de door hun bedachte biosensor, bedacht en presenteerde elk team ook een specifiek use case voor hun sensor.

De oplossing van Biosensing Team Twente was een aptameer-gebaseerde biosensor die het mogelijk maakt om patiënten vroegtijdig uit het ziekenhuis te ontslaan dankzij realtime gezondheidsmonitoring. Door verschillende parameters van de patiënt continu te bewaken met minimaal ongemak voor de patiënt, biedt de biosensor een veilige, comfortabele optie om de gezondheid van de patiënt goed op te volgen buiten de muren van het ziekenhuis.

Innoveren en samenwerken

Doel van de competitie is om het bewustzijn te vergroten over de mogelijkheden die biosensing kan bieden voor het leven van patiënten en voor de gezondheidszorg in het algemeen. Voor de deelnemende studententeams is het een kans om wereldwijd te innoveren en samen te werken. Studenten doen praktijkervaring op met geavanceerde biosensingtechnologieën en leren hoe ze theoretische kennis kunnen toepassen op echte problemen. Bovendien opent deze ervaring deuren naar netwerken, stages en carrièremogelijkheden in de gezondheidszorgtechnologie en daarbuiten.

BTT-teamcaptain Danail Tsanov: “De competitie dwingt ons om buiten de gebaande paden te denken, onze technologieën te ontwikkelen en te verfijnen, en onze oplossingen te presenteren aan een panel van academische en industriële experts. Het is een spannende ervaring die zowel vraagt om technische vaardigheden als 'soft skills' zoals teamwork, communicatie en probleemoplossing.”