Digitale consulten verbeteren patiëntenzorg bij hartfalen

Tijdens de coronapandemie is uit nood gestart met consulten op afstand en thuismonitoring om goede hartfalenzorg te kunnen bieden. Uit een onderzoek van vijf Nederlandse ziekenhuizen blijkt nu dat deze digitale zorg beter werkt dan het traditionele zorgtraject, zonder dat de patiënttevredenheid eronder te lijden had. Een win-winsituatie dus.

Hartfalen is een chronische aandoening waarbij het hart het bloed niet goed meer kan rondpompen. Hierdoor kunnen verschillende klachten ontstaan, zoals kortademigheid en vermoeidheid. De aandoening treft wereldwijd meer dan 64 miljoen mensen. In Nederland hebben ruim 240.000 mensen hier last van en zijn er jaarlijks meer dan 33.000 ziekenhuisopnamen wegens hartfalen.

Onderzoek

Nadat tijdens de coronapandemie noodgedwongen moest worden overgestapt op consulten op afstand en thuismonitoring, bleek dat goed te werken. Toch waren er zorgen over de kwaliteit van de zorg. Daarom werd besloten een onderzoek op te starten, gecoördineerd door het Amsterdam UMC. In dit onderzoek werd de thuismonitoringstrategie vergeleken met het traditionele zorgtraject.

Hiervoor werden 150 patiënten in twee groepen verdeeld: een thuismonitoringgroep en een groep die het traditionele zorgtraject volgde. Na 12 weken bepaalden de onderzoekers hoeveel patiënten de optimale medicatiecombinatie hadden bereikt. In de thuismonitoringgroep was dat 28% van de patiënten, terwijl van de patiënten in het traditionele zorgtraject slechts 7% de optimale medicatiecombinatie had bereikt.

Verdere resultaten

De onderzoekers analyseerden ook andere aspecten van het gebruik van digitale consulten. Er bleek geen verschil te zitten in de hoeveelheid tijd die patiënten investeerden, de mate van tevredenheid en de kwaliteit van leven van de patiënt. Mark Schuuring, sinds 1 januari cardioloog bij Medisch Spectrum Twente en daarvoor werkzaam als cardioloog in Amsterdam UMC: “Digitale consulten zijn echt een win-winsituatie: de zorg voor de patiënt is verbeterd en hun ervaring is niet verminderd.”

De onderzoeksresultaten zijn eind vorige maand gepubliceerd in het gerenommeerde Nature Medicine en gepresenteerd op de jaarlijkse conferentie van de European Society of Cardiology te London. Ook is een artikel over de huidige stand van het veld gepubliceerd.

Vervolgonderzoek

De Twentse MedTech-regio is zeer geschikt voor een vervolgonderzoek. De ontwikkeling past in de bredere ontwikkeling van meer digitale zorg, bijvoorbeeld met Zorg bij jou, het medisch servicecentrum waar vorig jaar nog 77 miljoen euro in is geïnvesteerd. Promovendi Charell Jansen en Jeroen Valk, die zowel in Medisch Spectrum Twente als bij de Universiteit Twente werken, gaan de impact van digitale consulten breder in kaart brengen. Hierbij zullen ze ook samenwerken met de andere Santeon-ziekenhuizen.

Ook in het vervolgonderzoek zal het digitaal delen van gegevens tussen de patiënt en de arts weer zo goed mogelijk worden georganiseerd. Zowel patiënten als medisch zorgverleners krijgen hier uitleg over. Geïnteresseerde patiënten met hartfalen die onder behandeling zijn in het Medisch Spectrum Twente kunnen alvast contact opnemen met administer@mst.nl.