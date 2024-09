Thuismonitoring steeds normaler bij Noordwest Ziekenhuisgroep

Sinds de introductie van thuismonitoring bij Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ, NoordHolland) hebben al meer dan 1.000 patiënten gebruik gemaakt van deze vorm van zorg. De voordelen daarvan zijn inmiddels bekend, aldus de ziekenhuisorganisatie: patiënten hoeven minder vaak naar het ziekenhuis, zorgverleners houden meer tijd over en het ziekenhuis meer ruimte. Op die manier draagt thuismonitoring bij aan het toegankelijk houden van de zorg.

Noordwest biedt inmiddels thuismonitoring aan voor heel wat zorgpaden. Patiënten met een TIA/herseninfarct, hartinfarct, COPD, boezemfibrilleren, hartfalen, hoge bloeddruk, levercirrose, de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en Parkinson komen hiervoor in aanmerking. Ook is het voor vrouwen met een hoog-risicozwangerschap mogelijk om het hartritme van de baby thuis te monitoren. Patiënten bepalen samen met hun zorgverlener of thuismonitoring past bij hun situatie.

De thuismonitoring houdt in dat patiënten thuis zelf metingen doen en de gegevens invoeren op een computer, tablet of smartphone. Vervolgens worden die gegevens doorgestuurd naar het centrale monitoringscentrum van Noordwest, de regionale zorgservicecentrale of de afdeling van Noordwest, waar ze worden beoordeeld door een vast team van verpleegkundigen. Als het nodig is, neemt een zorgverlener contact op met de patiënt om eventuele vervolgacties te bespreken.

Boezemfibrilleren

Een van de eerste zorgpaden waarvoor thuismonitoring is gerealiseerd bij Noordwest, is het zorgpad voor boezemfibrilleren. De thuismonitoring gebeurt via de infrastructuur van Luscii. Hiervoor moeten patiënten de Thuismeten-app installeren. Vervolgens kunnen ze in de app vragen beantwoorden over hun specifieke ziektebeeld.



Cardiologen zetten thuismonitoring met name in voor patiënten die een cardioversie moeten ondergaan vanwege een onregelmatig hartritme. Voorheen zat er behoorlijk wat tijd tussen twee afspraakmomenten en waren er geen gegevens beschikbaar over de tussenliggende periode. Door de thuismonitoring zijn er gegevens beschikbaar van veel meer meetmomenten. Zo kan de cardioloog het effect van de behandeling beter evalueren.

Patiënten zijn positief

Ook voor patiënten is de opkomst van thuismonitoring een prettige ontwikkeling. Uit een recente studie van Patiëntenfederatie Nederland onder 1.700 mensen die aan thuismonitoring doen, blijkt dat de meeste patiënten deze zorg op afstand als positief ervaren. Het zorgt voor minder fysieke consulten en geeft continu inzicht in de eigen gezondheidssituatie.



De respondenten spreken over ‘meer grip op mijn ziekte’, ‘sneller ingrijpen waardoor opnames in het ziekenhuis zijn voorkomen’ en ‘bij het opspelen van klachten kan ik dit direct checken en heb ik snel uitsluitsel’. Verder geven zij aan dat ze met een veel veiliger gevoel de deur uitgaan, zoals op vakantie. Waar ze voorheen alleen vlak na een controle in het ziekenhuis gerustgesteld waren, geeft thuismonitoring hen continu zekerheid. Dit vermindert stress en draagt bij aan de kwaliteit van leven, aldus enkele conclusies uit de studie.