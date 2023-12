Ongeboren kind op afstand gemonitord

Thuismonitoring heeft in Nederland een steeds grotere vlucht genomen. Het monitoren van patiënten met chronische ziekten zoals COPD of Parkinson zijn in steeds meer ziekenhuizen inmiddels zelfs al een standaardoptie geworden. Ook ontstaan er steeds grotere landelijke monitoringscentra zoals bijvoorbeeld bij Santeon Ziekenhuizen.

Het thuismonitoren van een ongeboren baby door zelf een CTG te maken wordt in Nederland al enkele jaren toegepast, zoals in het Deventer Ziekenhuis. Het Bravis ziekenhuis maakt hiervoor sinds kort dus gebruik van de NemoRemote. Zwangeren worden in het ziekenhuis eerst goed voorbereid op de thuismonitoring voordat ze thuis zelfstandig met NemoRemote aan de slag gaan. Het Bravis ziekenhuis is door zorgverzekeraar CZ in contact gebracht met de leverancier van de NemoRemote.

Elektrodenpleister

De eerste patiënt is volgens Marisol Grootswagers en Ancel van den Broek, teamleiders van het Bravis Moeder & Kindcentrum, in ieder geval razend enthousiast over deze oplossing. “NemoRemote werkt heel intuïtief en het bespaart haar veel ritjes naar het ziekenhuis”, leggen ze op de website van Bravis uit. Ook zorgverleners vinden het systeem gebruiksvriendelijk.

Op de dagen dat door de vrouw een CTG gemaakt dient te worden, kan zij met behulp van de instructie op het tablet de elektrodenpleister op de buik plakken en een CTG-meting starten. De beoordeling van het CTG wordt teruggekoppeld aan de patiënt. Bij twijfel wordt de zwangere altijd verzocht om naar het ziekenhuis te komen voor controle. De kwaliteit van zorg blijft volgens betrokkenen minimaal gelijk.

Unieke thuismonitoring ongeboren kind

Deze vorm van thuismonitoring voor zwangere vrouwen wordt mogelijk gemaakt door het Veldhovense bedrijf Nemo Healthcare. Met dit systeem kan de zwangere zelf een cardiotocogram (CTG) maken en hoeft zij hiervoor in veel gevallen niet meer naar het ziekenhuis. Die aanpak kan voorkomen dat een bepaalde groep zwangere vrouwen relatief vaak naar het ziekenhuis moet komen.

Medio november werd in het Bravis ziekenhuis de eerste zwangere voorbereid op het doen van thuismetingen. Een ontwikkeling die volledig in lijn is met het Integraal Zorgakkoord: ‘Dichtbij huis waar het kan, verder weg als het nodig is.’

Integratie met HiX

Handig in het kader van deze thuismonitoring van het ongeboren kind is dat Bravis in samenwerking met ChipSoft een integratie heeft gerealiseerd, waardoor de metingen die de zwangere thuis doet zichtbaar zijn in HiX. De vrouw meet met behulp van een speciale elektrodenpleister de hartslag van de baby en die van haarzelf én de baarmoederactiviteit. De pleister maakt draadloos contact met de tablet van NemoRemote die de metingen vervolgens naar het ziekenhuis verstuurt. In het ziekenhuis wordt het CTG vervolgens beoordeeld door een verpleegkundige of gynaecoloog.