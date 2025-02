We weten dat hybride zorg werkt dus laten we samen doorpakken

Tijdens de ICT&health World Conference 2025, van 28 tot 30 januari in het MECC Maastricht, had ik het genoegen om namens Medicinfo onze inzichten en ervaringen rondom hybride zorg te delen. Duizenden professionals uit de zorg en overheid kwamen samen met één gezamenlijke missie: de zorg van de toekomst vormgeven. De energie was voelbaar en bevestigde wat we allemaal al weten: de urgentie om te veranderen is groot, maar de kansen eveneens.

De status quo is niet langer houdbaar

Iedereen beseft inmiddels wel dat het huidige zorgsysteem piept en kraakt. Innovatie is niet langer een ‘nice to have’; het is essentieel om de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg te waarborgen. Maar hoe zorgen we ervoor dat al die prachtige initiatieven ook echt hun belofte waar maken? Dit vraagstuk hield mij bezig tijdens de vele gesprekken die ik voerde met zorgbestuurders en zorgprofessionals. Eén ding werd opnieuw duidelijk: innovatie wordt pas impactvol als alle betrokkenen – van zorgorganisaties tot technologiepartners – samen optrekken en elkaar versterken.

25 jaar partner voor de zorg

Medicinfo heeft in de afgelopen 25 jaar een bijzondere reis gemaakt. We begonnen als pionier in digitale zorginformatie, en groeiden uit tot een strategisch partner voor de ontwikkeling en implementatie van hybride zorgoplossingen. Onze ambitie? Zorg toegankelijk houden, zorgprofessionals ondersteunen en patiënten helpen; met technologie als aanjager en menselijke verbinding als kompas.

Tijdens onze sessie op de conferentie deelden we de belangrijkste succesfactoren voor het implementeren van hybride zorgmodellen. Deze modellen, die fysieke en digitale zorg naadloos combineren, hebben zich bewezen in het verlichten van de werkdruk en het efficiënter maken van zorgprocessen – vooral in regio’s waar zorgcapaciteit onder druk staat. Door praktijkcases te delen, lieten we zien hoe een regionale aanpak en digitale platforms bijdragen aan betere zorg met minder druk voor zorgverleners. De interactie en de vragen uit het publiek lieten zien dat de interesse in hybride zorg groeit.

AI: de drijvende kracht achter de zorg van morgen

Naast hybride zorgomgevingen zetten we bij Medicinfo stevig in op kunstmatige intelligentie. AI helpt ons om patiëntdata te analyseren, zorgbehoeften te voorspellen en zorgverleners te ondersteunen bij het nemen van beslissingen. AI helpt ons om sneller de juiste zorg op de juiste plek te leveren, waardoor de druk op zorgprofessionals verder afneemt en patiënten sneller geholpen worden.

De toekomst vraagt om samenwerking

De positieve reacties en het enthousiasme tijdens de conferentie hebben mijn overtuiging alleen maar versterkt dat hybride zorg een cruciale rol speelt in de toekomst van de gezondheidszorg. De uitdagingen zijn groot, maar met de juiste partners, visie en technologie kunnen we samen de zorg verbeteren.

De ICT&health World Conference 2025 was een inspirerende bijeenkomst die het belang van samenwerking en innovatie in de zorgsector onderstreepte. Ik kijk uit naar de vervolggesprekken en samen te werken aan een toekomstbestendige gezondheidszorg.

Wil je meer weten over het succesvol implementeren van hybride zorg in de praktijk? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.