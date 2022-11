Achmea investeert in zelfhulp-app diabetes 2

De investering van het Achmea Innovation in deze startup pas bij de missie van Achmea, die staat voor samen duurzaam leven. Katharina Maass, manager Achmea Innovation Fund: “Dit past in onze ambitie om te investeren in betaalbare digitale businessmodellen die maatschappelijke vraagstukken helpen oplossen. In dit geval rond het thema gezondheid. En het sluit ook goed aan bij de missie van ons merk Zilveren Kruis om gezondheid dichterbij te brengen voor iedereen.”

Diabetes type 2 & levensstijl

Diabetes type 2 is met meer dan 1 miljoen patiënten een probleem in onze maatschappij, zeker ook omdat er iedere week duizend nieuwe patiënten bijkomen. Zelfhulp-apps kunnen diabetici goed ondersteunen omdat levensstijl een grote invloed heeft op deze chronische ziekte. Er zijn steeds meer apps op de markt voor diabetespatiënten. Maar slechts enkele worden ondersteund met subsidie of door investeerders zoals Clear.bio. Een groot succes was er onlangs ook voor de zelfhulp-app MyDiaMate.



Het gaat hier om een app die speciaal is ontwikkeld om de mentale gezondheid van volwassenen met diabetes type 1 te versterken. Het onderzoek wordt in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje dankzij een subsidie van 1 miljoen uitgerold. De zelfhulp-app die door Clear.bio wordt aangeboden is er echter expliciet voor patiënten met diabetes type 2. Types 2 is een vorm, die in tegenstelling tot diabetes type 1, in het merendeel van de gevallen wordt veroorzaakt door een verkeerde levensstijl.

Real-time bio-data

Met een slim dieet kunnen de patiënten met type 2 vaak hun ziekte aanzienlijk beter onder controle krijgen. Een zelfhulp-app kan daar zeker bij helpen. Piet Hein van Dam, ceo en founder van Clear.bio vertelt op de website van Achmea: “Real-time bio-data, een slimme app en voedings-coaches (via de app) geven onze gebruikers écht persoonlijk voedingsadvies en 24/7 hulp om zelf thuis hun eetgedrag en gezondheid te verbeteren. We brengen de zorg naar de patiënt in plaats van de patiënt naar de praktijk. Digitale zorgoplossingen zijn de toekomst omdat ze op maat zijn gemaakt, real-time zijn en patiënten meer controle geven. Wij zijn blij met de investering van Achmea in Clear.bio. Het is mooi dat daarnaast ook bestaande investeerders, zoals Future Food Fund en Antler, deze ronde meedoen. Daar spreekt vertrouwen uit.”

Pilots met zelfhulp-app

Samen met het Zilveren Kruis en maatschappelijk partner Diabetesvereniging Nederland zijn er met de nieuwe zelfhulp-app twee pilots uitgevoerd met mensen met diabetes type 2. De resultaten van deze eerste pilots zijn veelbelovend op het vlak van gezondheid, patiëntmotivatie en zorgverlening. Een groot aantal deelnemers lukte het zelfs om in drie maanden thuis eigenhandig hun ziekte tot stilstand of terug te brengen. Een groot succes boekte deelnemer en diabetespatiënt Karen Hosman (67). “Dankzij Clear.bio heb ik nu grip op mijn bloedsuikerspiegel. Ik ben in een halfjaar 17 kilo kwijtgeraakt. Van een BMI van boven de 30 zit ik nu op 25 en ik voel me gezonder dan ooit.”