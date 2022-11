Internationale subsidie voor diabetes zelfhulp-app

De gehonoreerde zelfhulp-app MyDiaMate is onder leiding van Frank Snoek ontwikkeld door Amsterdam UMC. Subsidieverstrekker JDRF is wereldwijd de grootste subsidieverstrekker voor innovatief wetenschappelijk onderzoek op het gebied van diabetes type 1. Met de subsidie van 1 miljoen kan vier jaar lang internationaal onderzoek worden gedaan naar de effectiviteit van de app.

Mentale ondersteuning diabetici

MyDiaMate is een digitale zelfhulptraining die patiënten met diabetes type 1 zelfstandig op de smartphone, tablet of desktop kunnen doorlopen. Via de app krijgen diabetici informatie, tips en oefeningen om beter om te gaan met stress, wisselingen in bloedsuikerwaarden, vermoeidheid en somberheid. Gebleken is dat mensen die aan diabetes type 1 lijden, naast medische zorg ook behoefte hebben aan mentale ondersteuning. Het programma kan worden gezien als een online zelfhulpcursus, waarbij je zelfstandig en zonder sturing van een behandelaar door de adviezen heen wordt geleid. MyDiaMate is niet bedoeld ter vervanging van psychologische behandeling.

Zelfhulp-app

Het MyDiaMate werd ontwikkeld op het e-healthplatform van Minddistrict, dat nu ook voor het gesubsidieerde internationale vervolgonderzoek zal worden gebruikt. Dat het platform al in het VK, Duitsland en in het Spaans beschikbaar is, zal daarbij zeker helpen. De zelfhulp-app MyDiaMate wordt allereerst helemaal geoptimaliseerd door de onderzoekers. Daarna onderzoeken zij of en hoe de zorgen en spanningen die patiënten ervaren rond hun diabetes kunnen worden verminderd. Tevens hebben de onderzoekers aandacht voor het verbeteren van stemming en vermoeidheid en wordt de gebruikerstevredenheid gemeten. Het omvangrijke onderzoek gaat nog dit jaar van start.

Mentale problemen vaak onbesproken

Ontwikkelaar en hoogleraar medische psychologie Frank Snoek is blij met de subsidie van JDRF. “Wij zien in de toenemende volwassenheid van e-health een kans om de reikwijdte van onze professie te vergroten. Minddistrict biedt een platform waarbij je in een onderzoekssetting een interventie kunt ontwikkelen, tailor-made voor chronische patiënten. Op kleine schaal hebben we interventies – voor mensen met diabetes, huidziekten en kanker – in de praktijk uitgeprobeerd om te kijken wat wel en niet werkt. Wat acceptabel is voor patiënten, wat zij gebruiken en waarderen.”

Uit de onderzoeksetting in het Amsterdam UMC komt onder meer naar voren dat het voor veel patiënten in een poliklinische setting waardevol blijkt om digitale ondersteuning te krijgen voor de meer mentale problemen die ze ondervinden bij hun ziekte en behandeling. Snoek: “Die kant blijft te vaak onbesproken en onbehandeld. Online tools zoals MyDiaMate helpen daarbij en het is een goede zaak dat de effecten daarvan nu ook internationaal verder worden onderzocht.”