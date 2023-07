AI herkent emotionele triggers bij autisme

Het is de bedoeling dat met deze innovatie een beter begrip ontstaat voor emotionele triggers die een rol spelen bij mensen met neurologische ontwikkelingsstoornissen. Door emoties beter te begrijpen, kan mogelijk de geestelijke gezondheid van bijvoorbeeld mensen met autisme worden verbeterd en gerichter therapie worden ingezet. Tevens biedt deze AI-gestuurde tool mogelijkheden om nieuwe slimme instrumenten te ontwikkelen met behulp van bijvoorbeeld AR, VR en robotica.

Emotionele triggers

De tool voor herkennen van emoties maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om emotionele signalen uit hersengegevens en gezichtsanalyse te interpreteren, is bedoeld om mensen met ontwikkelingsstoornissen te helpen. De technologie maakt gebruik van een database met signalen die tijdens een onderzoek zijn opgenomen met behulp van audiovisuele stimuli. Deelnemers beoordeelden zelf hun reacties op elke prikkel, waardoor authentieke emotionele triggers konden worden vastgelegd.

Gepersonaliseerde therapie bij autisme

De technologie gebruikt gegevens van draagbare EEG- en ECG-sensoren. In combinatie met gezichtsanalyse en de inzet van AI kunnen zo (emotionele) signalen worden geïnterpreteerd. Signalen werden vastgelegd met behulp van een camera en draagbare, draadloze apparatuur die het gebruik van deze ‘emotie lezende’ computermethoden in alledaagse toepassingen mogelijk maakt. Deze nieuwe methode, waarmee emoties meer zichtbaar worden gemaakt, kan een doorbraak zijn en in de toekomst kunnen helpen om problemen eerder te herkennen en eventueel gepersonaliseerde therapie aan te bieden.

Technologie helpt bij emotieregulering

Er wordt steeds vaker onderzoek gedaan naar het ‘lezen van emoties’ met behulp van technologie, zodat mensen beter kunnen worden geholpen. Zo is de Canadese onderzoeker Alexander Wong, net als zijn Schotse collega’s, al langere tijd in de weer met onderzoek naar emoties bij mensen met autisme. Met behulp van AI probeert óók hij slimme tools te ontwikkelen die mensen gaan helpen om hun emoties beter te reguleren.

Ook in Nederland word volop onderzoek gedaan naar slimme tools die emoties kunnen herkennen zodat mensen beter kunnen worden geholpen. Een goed voorbeeld vinden we bij Zorgorganisatie Philadelphia dat een slimme sok heeft ontwikkeld die is uitgerust met biosensoren. Het doel is om de spanningsopbouw bij cliënten te meten en via info op een app vervolgens escalaties te voorkomen.

Of wat te denken van nieuwe leefstijlrobots die dankzij AI ook steeds slimmer worden in het herkennen van emoties. Het gaat dan onder meer om een nieuwe generatie zorgrobots van Guardian, die in een internationale setting nog volop onderzocht en doorontwikkeld worden. Een belangrijk onderdeel bij die ontwikkeling is de inzet van AI om menselijk gedrag te kunnen voorspellen. De algoritmen krijgen input doordat een oudere persoon of de mantelzorger vragen invult. Als de robot eenmaal aan het werk is krijgen de algoritmen automatisch input via de robot zelf en dankzij sensoren in de woning.