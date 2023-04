Slimme sok met biosensoren meet spanningsopbouw

De biosensoren, die verwerkt zijn in en sok en borstband, meten de hartslag en de hoeveelheid zweet op de huid en geven zo inzicht in de spanningsopbouw van de persoon. De analyse van de gegevens die de biosensoren registreren wordt uitgevoerd door middel van een app. Daarin wordt ook de mate van de spanningsopbouw weergegeven.

Tijdens de pilot met de HUME draagt de bewoner een slimme sok of een borstband. Beide bevatten biosensoren die de spanningsopbouw meten. De gegevens worden geanalyseerd en weergegeven in een app. Eline, medewerker bij Philadelphia vertelt op de website van de organisatie: “De app werkt met een soort stoplichtsysteem. Groen is ontspannen, oranje is licht gespannen en als de app rood kleurt is er sprake van een escalatie.” In mei 2022 werd gestart met deze bijzondere aanpak en in april 2023 werd de pilot afgerond.

Unieke sok met biosensoren

De reden voor de inzet van deze unieke sok is dat Philadelphia beter wil kunnen anticiperen op onbegrepen, soms zelfs agressief gedrag, van sommige cliënten. Eline verhaalt bijvoorbeeld over een cliënt die bijtgedrag vertoont. Betreffende cliënt zag een borstband om spanning te meten niet zitten, maar had geen moeite met het aantrekken van een sok met biosensoren. Om ervoor te zorgen dat Mentech de app goed kan instellen, maken Eline en haar collega’s de eerste weken veel meldingen. ‘Dat was even een investering’, zegt Eline. ‘We moesten steeds aangeven of ze ontspannen of gespannen was. Maar toen de app eenmaal goed was ingesteld en we aan de slag konden met het stoplichtsysteem werden we steeds enthousiaster.’

Uit de registraties die de app doet op basis van de biosensoren in de sok, blijkt dat de cliënt vooral gespannen raakt van de prikkels die ze krijgt tijdens de busrit van de woning naar de dagbesteding en terug. Eline legt uit hoe daar vervolgens op is geanticipeerd: ‘We vroegen ons af: hoe kunnen we haar helpen om de spanning tijdens de busrit te verlagen?’

Anticiperen op spanningsopbouw

Het antwoord blijkt simpel: ze geven de cliënt voortaan een tijdschrift mee om in te bladeren. ‘Dat werkt fantastisch’, vertelt Eline enthousiast. ‘We zien in de app dat ze veel minder gespannen is. Ook op de dagbesteding geven ze aan dat ze anders binnenkomt.’

Om de overgang nog minder stressvol te maken, laten de collega’s op de dagbesteding deze cliënt bij binnenkomst eerst een filmpje kijken op haar iPad. Met een koptelefoon op. En ook die aanpak blijkt een succes, de cliënt in kwestie blijkt veel meer ontspannen. De pilot met de sok met biosensoren is inmiddels afgerond en de medewerkers en de ouders zijn enthousiast. Eline en haar collega’s willen straks graag verder met HUME. ‘We hebben met onze contactpersoon bij Mentech afgesproken dat de gedragsdeskundige de inzet coördineert’, legt Eline uit. ‘Als wij een concrete vraag hebben waarbij de sok kan helpen, zorgt zij dat we weer kunnen starten. Ik heb al een bewoner in mijn hoofd.”

Philadelphia: koploper in zorginnovaties

De grote zorgaanbieder Philadelphia timmert al vele jaren doelbewust innovatief aan de weg. Als één van de eerste organisaties zette Philadelphia zorgorganisatie al sociale robots in die nu op steeds grotere schaal met succes voor cliënten worden ingezet. En nu is er dus ook de slimme sok met biosensoren, die de spanningsopbouw meet bij cliënten, waarop medewerkers vervolgens goed op kunnen anticiperen.

Tevens heeft Philadelphia een strategische samenwerking met Zilveren Kruis Zorgkantoor om mensen met verstandelijke beperking te ondersteunen in een zo betekenisvol mogelijk leven. Het partnerschap heeft de naam ‘Verderkijkers’ en betreft het leveren van passende zorg en begeleiding in en met de samenleving. Dat moet onder meer gerealiseerd worden met het sneller beschikbaar stellen van bewezen technologische en sociale innovaties.