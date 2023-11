Amazon biedt gezondheidszorg abonnement voor 9 dollar

Amazon en One Medical

Amazon werkt voor deze zorgaanbieding samen met One Medical, dat onderdeel is van de tech-gigant. Het leeuwendeel van de zorg wordt virtueel, middels videochats, apps en, indien nodig, ook een bezoek aan een dokter op locatie. Het grote voordeel dat Amazon Prime klanten hebben is dat ze een forse korting krijgen op de dienstverlening van One Medical. Afhankelijk van het aantal gezinsleden kan die oplopen van 100 tot meerdere honderden dollars per maand.

Maar daar gaat het hier natuurlijk niet om. Amazon wil met deze samenwerking en aanbieding de toegang tot een goede gezondheidszorg makkelijker én betaalbaarder maken. Het is nu eenmaal zo dat mensen in de VS vaak wel een of meerdere abonnementen nemen op diensten van techbedrijven zoals Amazon, zodat ze overal en altijd toegang hebben tot diens diensten. Het regelen van zorg verdwijnt, vooral ook door de hoge kosten, dan naar de achtergrond.

Gezondheidszorg als abonnement

One Medical is dus onderdeel van Amazon en mede opgericht om andere, meer toegankelijke en betaalbare, gezondheidszorg oplossingen te ontwikkelen. Doelstelling is dat het voor mensen gemakkelijker moet worden om de zorg te krijgen die ze nodig hebben. Niet alleen het aanpakken van acute aandoeningen, zoals griep, maar ook preventieve zorg en chronische aandoeningen.

Wat voor ons wellicht vreemd over komt, is dat Amazon met One Medical de gezondheidszorg benadert als het winkelen in een (web)shop. Klanten van Amazon Prime die voor het gezondheidsabonnement kiezen kunnen volgens het bedrijf elke dag geld besparen dankzij exclusieve deals, snelle en gratis bezorging, besparingen op recepten en kwaliteitsentertainment – en nu dus ook hoogwaardige gezondheidszorg.

24/7 on-demand zorg

Een abonnement op One Medical biedt onbeperkte toegang tot 24/7 on-demand virtuele zorg, inclusief videochats met professionele zorgverleners. Het contact wordt verzorgt via een in-app contactfunctie, ‘Treat Me Now’, van de zorgapp van One Medical. Zo kunnen patiënten snel zorg kunt krijgen voor veelvoorkomende problemen zoals verkoudheid en griep, huidproblemen, allergieën, urineweginfecties en meer.

De virtuele zorgoplossing is landelijk beschikbaar en er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor voor on-demand virtuele zorgdiensten; dat valt allemaal binnen de dekking van het ‘9-dollar’ abonnement. In de app van One Medical kunnen patiënten bovendien eenvoudig op de hoogte te blijven van hun gezondheidstrajecten, van receptbeheer, beveiligde berichtenuitwisseling met zorgverleners, vervolgactie-items na afspraken en meer.

Klanten van Amazon Prime krijgen korting op een gezondheidszorg abonnement

Big tech in de gezondheidszorg

Big tech bedrijven als Amazon, Google en Microsoft proberen al jaren, met wisselend succes, een serieuze speler binnen de gezondheidszorg te worden. De komst van generatieve AI biedt deze bedrijven weer een nieuwe ingang. Maar, als faciliteerders van (cloud) datadiensten dragen met name Google en Amazon ook al geruime tijd aan grote en internationale data-gedreven onderzoeken binnen de gezondheidszorg. Het aanbieden, zoals Amazon nu doet, van abonnementen op gezondheidszorg lijkt dan ook een volgende, logische, stap.