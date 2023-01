Amphia zet VR in bij brandoefeningen

Virtual reality wordt steeds breder ingezet in de directe zorg. VR-brillen worden ingezet om af te leiden bij zwangerschapspijn maar ook om de angst voor bloedprikken minder te maken. Tevens is VR geschikt voor educatiedoeleinden in de directe en indirecte zorg zoals onboarding of brandoefeningen.

Alle medewerkers oefenen mee

Amphia zet VR sinds kort dus in om noodsituaties bij brand te trainen omdat het ziekenhuis veilige patiëntenzorg en een veilige werkomgeving belangrijk vindt. Daarom zijn er regelmatig brandoefeningen met álle medewerkers waarbij geleerd wordt hoe de brand bestreden kan worden en hoe de afdeling zo effectief mogelijk kan worden ontruimd. Vanaf 10 januari 2023 verzorgt Amphia deze brandoefeningen dus op een innovatieve manier met VR.

Brandoefeningen in virtueel ziekenhuis

In samenwerking met Enversed en BHVR heeft Amphia een speciale module gemaakt gericht op het bestrijden van een brand. Het Amphia is nu het eerste ziekenhuis in Nederland waar de mogelijkheid is tot virtueel ontruimen.

Om dat mogelijk te maken zijn alle afdelingen van het ziekenhuis virtueel nagebouwd. Inmiddels heeft Amphia vier afdelingen ingericht in ons virtuele ziekenhuis: een verpleegafdeling, een operatiekamer, de intensive care en een polikliniek. Op dit moment is er zodoende een virtueel ziekenhuis, waarin zes medewerkers tegelijkertijd kunnen trainen om een beginnende brand te bestrijden en een afdeling te ontruimen.

Digitaal werken en opleiden

De redenen om VR in te zetten voor dit soort oefeningen zijn velerlei. Ten eerste is het vanwege de grootte van het ziekenhuis nodig om alle medewerkers te trainen. Met VR is dat logistiek eenvoudiger te realiseren.

Hiernaast biedt VR meerdere mogelijkheden om zeer realistisch te trainen. Je kunt bijvoorbeeld situaties nabootsen die je in het echt niet goed na kunt doen. Na de COVID-crisis is sowieso steeds duidelijker geworden hoe groot de voordelen zijn van digitaal werken en opleiden. De komende jaren gaat Amphia de VR-technologie verder ontwikkelen en de nieuwe manier van opleiden evalueren.