Nieuwe hoogleraar digitale zorgcommunicatie

Guus Schoonman (1974, Deventer) studeerde geneeskunde aan de Universiteit Leiden. In 2008 promoveerde hij aan het Leids Universitair Medisch Centrum met behulp van een NWO-subsidie op zijn onderzoek getiteld ‘Trigger factoren en mechanismen bij migraine’. Daarnaast voltooide hij een opleiding tot neuroloog aan dezelfde universiteit. In 2013 trad hij in dienst bij het ETZ als neuroloog en klinisch onderzoeker. Sinds 2015 is hij betrokken geweest bij verschillende digitaliseringstrajecten in het ziekenhuis, waaronder de ontwikkeling van het patiëntenportaal MijnETZ. Later werkte hij ook als gastonderzoeker digitale communicatie in de klinische praktijk aan Tilburg University.

Digitale hulpmiddelen

De effecten van digitalisering op de zorg is een hoofdthema waar Schoonman zich verder in specialiseert. Het gebruik van diverse hulpmiddelen zoals beeldbellen, online monitoring en patiëntenportalen neemt nog altijd toe. Alle reden om te kijken welke digitale hulpmiddelen de zorg ook daadwerkelijk verrijken, maar ook hoe zorgverleners en patiënten bij deze ontwikkelingen betrokken kunnen worden. Daarvoor gaat deze bijzonder hoogleraar een wetenschappelijke bijdrage leveren aan onderzoek, onderwijs en ondersteuning op het gebied van digitale communicatie hulpmiddelen maar ook digitale vaardigheden in de klinische praktijk.

Als het gaat om het gebruik van digitale gegevensuitwisseling, valt er ook het nodige te leren van de wijze waarop andere landen daarmee omgaan. Nictiz heeft over dat belangrijke onderwerp eind 2021 het rapport ‘Leren van andere landen’ gepubliceerd.

TSHD en digitale communicatie

Het onderzoek en onderwijs van Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (TSHD) is gericht op mensen in de context van de globaliserende digitale samenleving, op de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en interactieve technologieën, op hun impact op communicatie, cultuur en maatschappij, en op morele en existentiële uitdagingen die zich voordoen. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met wetenschapsredacteur Tineke Bennema, via persvoorlichters@tilburguniversity.edu