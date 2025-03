Philips haalt cloudgebaseerde IT-oplossingen naar Europa

Philips gaat zijn cloudgebaseerde IT-oplossingen voor radiologie uitbreiden naar Europa. Hierbij wordt ook gekeken naar het gebruik van generatieve AI om de rapportage binnen de radiologie te verbeteren. De uitbreiding naar Europa volgt na een succesvolle migratie van ruim 150 locaties in Noord- en Latijns-Amerika naar HealthSuite Imaging op Amazon Web Services (AWS). Nu gaat Philips deze innovatieve clouddiensten in heel Europa aanbieden.

De op de cloudgebaseerde Philips HealthSuite Imaging wordt beheerd door Philips en gehost op AWS. Omdat het specifiek een software-as-a-service-model (SaaS) is, worden er regelmatig upgrades, beveiligingspatches en nalevingscontroles uitgevoerd. Zo kunnen zorginstellingen hun gegevens beveiligen terwijl clinici vanaf elke locatie toegang hebben tot de nieuwste innovaties.

Migratie naar de cloud

Ongeveer 95% van de zorgaanbieders is van plan om binnen drie jaar meer dan de helft van hun toepassingen naar de cloud te migreren. Als radiologieonderzoeken in de cloud beschikbaar zijn, kunnen artsen beter samenwerken. Ook versnelt het klinische beslissingen en wordt de patiëntenzorg door deze AI-gebaseerde workflow verbeterd. Bovendien kunnen artsen snel nieuwe mogelijkheden implementeren omdat ze op afstand toegang hebben tot planning, diagnostische gegevens en geïntegreerde rapportage.

Een van de belangrijkste voordelen van cloudgebaseerde diensten is snellere toegang tot toekomstige innovaties. Philips onderzoekt de mogelijkheden van generatieve AI als onderdeel van zijn innovatiestrategie. AI helpt om de administratieve lasten en de repetitieve taken te verminderen. Daardoor kunnen artsen zich volgens Philips richten op andere taken zoals cruciale besluitvorming bij behandelingen. Philips streeft ernaar om schaalbare generatieve AI-toepassingen te creëren die gebruikmaken van de meest geavanceerde foundation models van Amazon Bedrock en daardoor naadloos kunnen worden geïntegreerd in klinische workflows.

"Omgevingsrapportage in de radiologie is slechts het begin van het gebruik van grote taalmodellen bij rapportage", aldus Dr. J.J. Visser, radioloog en CMIO bij het Erasmus Medisch Centrum, volgens dr. J.J. Visser. Het gaat volgens Visser niet alleen om snelheid doordat er minder afleiding is maar ook kunnen zorgverleners zich met de nieuwe toepassing meer richten op de beelddetails.

De ontwikkelingen op het gebied van radiologie volgen elkaar in snel tempo op. De innovaties beloven diagnostiek nog nauwkeuriger te maken, de kosten te verlagen, de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren en de werkdruk te verlagen. De afgelopen jaren is een aantal innovaties gedaan die het mogelijk maken om diverse nieuwe radiologietechnologieën breder te gaan inzetten.