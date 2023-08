DiaCare verlicht zorg en logistiek bij zwangerschapsdiabetes

“Educatie over zwangerschapsdiabetes en de instructie over de werking van de bloedsuikermeter gaven we voorheen tijdens een poliklinisch consult,” vertelt diabetesverpleegkundige Nynke van Dijk. Patiënten moesten er speciaal voor naar het ziekenhuis komen. Naast een consult bij de diabetesverpleegkundige hebben zij ook een afspraak met de internist en worden ze regelmatig gezien door de gynaecoloog of de verloskundige. “Een combinatieafspraak met drie verschillende personen in het ziekenhuis blijkt alleen lastig te plannen, waardoor de patiënt soms twee of drie keer in één week naar het ziekenhuis moest komen. ‘Kan het ook efficiënter?’ vroegen we ons af en samen met Mediq zijn we tot de educatiemodule DiaCare gekomen.”

Meer ziekenhuizen aan de app

In een aantal ziekenhuizen worden vrouwen met zwangerschapsdiabetes steeds vaker op afstand gemonitord. Dit is nu ook mogelijk in het Martini Ziekenhuis en bevalt zowel patiënten als verpleegkundigen uitstekend. Afwijkende waarden van de glucosespiegel worden door de inzet van een speciale app eerder gesignaleerd en indien nodig neemt de verpleegkundige, als de doorgegeven waarden niet goed zijn, via de app contact op met de patiënt. En ook in het Medische Spectrum Twente hebben ze goede ervaringen bij het inzetten van een app bij het monitoren van zwangeren.

DiaCare: alles bij de hand

In de educatiemodule staan instructies over het gebruik van de bloedsuikermeter en informatie over omgaan met zwangerschapsdiabetes en een gezonde leefstijl. In principe worden de patiënten alleen nog online via een webcamconsult gezien. De afspraak met de diëtist gebeurt telefonisch. Door de zorg op deze manier efficiënter in te richten worden er meer patiënten ‘gezien’ zonder dat het ten kosten gaat van de kwaliteit van zorg.

Omdat alle informatie in de app staat, kunnen zij in hun eigen tempo en op elk gewenst moment de informatie lezen. De educatiemodule is geschikt voor patiënten die de Nederlandse taal goed beheersen. Vrouwen die de Nederlandse taal niet voldoende beheersen, digitaal niet vaardig zijn of bijvoorbeeld erge prikangst hebben, komen nog wel naar het ziekenhuis voor instructies.