Thuismonitoring Martini Ziekenhuis bij zwangerschapsdiabetes

Vrouwen met zwangerschapsdiabetes worden sinds kort in het Martini Ziekenhuis in Groningen begeleid en behandeld via een app. Mocht er aanleiding toe zijn dan neemt de diabetesverpleegkundige via de app contact op met de zwangere. Met deze thuismonitoring krijgt de zwangere meer regie over het eigen zorgproces en hoeft ook minder vaak naar het ziekenhuis te komen. Verder biedt de app ook informatie over zwangerschapsdiabetes.

Naast thuismonitoring maakt de diabeteszorg al volop gebruik van andere digitale mogelijkheden, zoals videoconsulten. Thuismonitoring is sterk in opkomst. Zeker nu ook naar aanleiding van het Integraal Zorgakkoord (IZA) initiatieven worden beloond. Een voorbeeld hiervan is afkomstig van Santeon. Dit samenwerkingsverband waarvan ook het Martini Ziekenhuis deel van uitmaakt, heeft van zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis subsidie gekregen om een thuismonitoringscentrum op te zetten.

Thuismonitoringscentrum

Het gaat om zogeheten transformatiegelden die in het kader van het IZA beschikbaar worden gesteld. Santeon, waarbinnen zeven ziekenhuizen samenwerken, heeft met succes de toets doorlopen met voorwaarden waaraan de financieringsaanvraag moet voldoen.

Met behulp van het thuismonitoringscentrum kunnen patiënten vanuit heel Nederland straks terecht voor hybride zorg: digitaal en in de thuisomgeving als het kan en fysiek op locatie als dat nodig is. Dat is ook een van de focuspunten van het IZA: middels gezamenlijke innovatie tot passende zorg komen.

Werken in duo’s

De Santeon-ziekenhuizen werken al langer aan het standaardiseren van protocollen en manier van werken voor de zorgpaden COVID, influenza (griep), zwangerschapsdiabetes en COPD. De ervaring binnen de ziekenhuizen met hybride zorgpaden biedt al een goede basis. Een aantal ziekenhuizen werkt in duo’s om ervaring op te doen met het gezamenlijk monitoren van patiënten. Daarbij wordt met kleine aantallen gestart om op te schalen zodra dit kan.

Meer inzicht in zwangerschapsdiabetes

Diabetesverpleegkundige Jeanette Tiersma van het Martini Ziekenhuis in Groningen is blij met de mogelijkheid van thuismonitoring bij zwangerschapsdiabetes omdat het ook verpleegkundigen meer inzicht geeft. Ze vertelt op de website van het ziekenhuis: “Afwijkende waarden worden eerder gesignaleerd. Door thuismonitoring is er meer controle maar de zwangere vrouw hoeft juist minder vaak naar het ziekenhuis te komen en/of heeft minder telefonische afspraken. Zwangere vrouwen ervaren nu meer eigen regie tijdens de zwangerschap. Mochten wij iets afwijkends zien dan nemen we contact op. Hierdoor kunnen we meer de focus leggen op zorg die de zwangere vrouwen nodig hebben.”