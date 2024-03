Diagnostisch centrum sluit aan bij online toestemmingsvoorziening Mitz

De aansluiting op de online toestemmingsvoorziening van Mitz is voor het diagnostisch centrum belangrijk, omdat het helpt om de gegevensuitwisseling klantvriendelijker te maken. Brian Sanderse, informatiearchitect bij Star-shl, vertelt op de website van Mitz dat de nieuwe oplossing fijn is voor patiënten. “Wij zochten naar een manier waarbij de patiënt zelf de toestemming voor medische gegevensuitwisseling regelt. Het liefst landelijk en tegelijk voor alle zorgaanbieders én volgens de landelijke wet- en regelgeving. Dat is gelukt door aan te sluiten bij Mitz.”

Centrale toestemmingsvoorziening

Jan-Dennis de Graaff, projectleider bij RijnmondNet, ziet ook het belang van een uniforme landelijke omgeving voor de registratie van toestemmingen. “Wij zien duidelijk de toegevoegde waarde van één landelijke omgeving voor de registratie van toestemmingen. Want patiënttoestemming kan een project laten stagneren of juist laten werken. De ervaring van Star-shl is in de toekomst dan ook zeker interessant voor andere zorgaanbieders in de regio.”

Lawlaw Saida, implementatieadviseur bij Mitz, vertelt over de grote zorgvuldigheid waarmee gewerkt is. “Toestemming is een belangrijk onderwerp. Het moet zeer nauwkeurig geregeld zijn volgens de Nederlandse en de Europese wet- en regelgeving. De burger/patiënt moet het volledige vertrouwen hebben. En dat geldt natuurlijk ook voor de zorgaanbieder.”

Mitz snel opgeschaald

Deze belangrijke stap van Star-shl volgt na de eerste aansluitingen op Mitz. De allereerste zorgaanbieder die begin november aangesloten werd, was huisartsenpraktijk De Morgen in Uden. Deze vroege adoptie van Mitz, samen met de publiekscampagne ‘Jouw gegevens, jouw beslissing’ door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), was het startschot voor een landelijke uitrol. De betreffende campagne liet het grote belang zien van het geven van bewuste toestemming voor het delen van medische gegevens en gaf ook duidelijk aan dat hierin een sleutelrol is weggelegd voor Mitz.

Na de implementatie in Rotterdam en Breda is het de bedoeling om straks geleidelijk alle Star-shl locaties aan te sluiten. Het gaat om grote getallen, maar het is nog maar een voorbode van de beoogde nog grootschaligere landelijke uitrol van Mitz. Het plan is zelfs om medio 2024 alle huisartsen, huisartsenposten en apotheken, die zijn aangesloten op het afsprakenstelsel AORTA en het Landelijk Schakelpunt, ook uit te rusten met deze centrale online toestemmingsvoorziening.