Emotie-intelligente robot detecteert stress

De nieuwe emotie-intelligente robot kan in de toekomst volledig autonoom werken en cliënten ondersteunen. Deze vernieuwende digitale toepassing is mogelijk dankzij samenwerking tussen zorgorganisaties, leveranciers en een zorgverzekeraar.



Het is geen geheim dat de zorgsector momenteel in hoog tempo verandert. Personeelstekorten en de vergrijzing in de ouderenzorg dagen de sector uit om technologische innovaties en digitalisering te omarmen. Hierdoor ontstaan er nieuwe mogelijkheden om de zorg voor cliënten te verbeteren. De zorgsector heeft bijvoorbeeld al de nodige ervaring met robots, zoals de bekende sociale robot Phi van zorgorganisatie Philadelphia, slaaprobots en de bloemige zorgrobot Tessa die mensen met dementie ondersteunt.

Geavanceerde sensoren

Bijzonder bij deze ontwikkeling van een sociaal-intelligente robot is de samenwerking tussen gehandicaptenzorgaanbieder Ipse de Bruggen (IdB) en ouderenzorgaanbieder Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM). Ze willen allebei een revolutionaire emotie-intelligente robot (EI-robot) ontwikkelen, die in staat is om volledig zelfstandig zorgprofessionals en cliënten te ondersteunen.



De robot beschikt over geavanceerde sensoren die stress bij cliënten kunnen detecteren. Wanneer stress wordt waargenomen, zal de robot onmiddellijk ingrijpen en een passende interventie uitvoeren om de stress te verminderen. Bovendien zal het systeem leren welke interventies het meest effectief zijn, waardoor de zorg op maat kan worden aangeboden. Als een interventie niet werkt, krijgt de zorgprofessional een signaal om in te grijpen.

Emotioneel-intelligente robots

Deze ontwikkeling van EI-robots is niet alleen van belang voor de gehandicaptenzorg en ouderenzorg, maar heeft ook bredere implicaties voor de gehele zorgsector. Het is een veelbelovende stap om de werkdruk bij zorgmedewerkers te verlichten en het hoofd te bieden aan de groeiende zorgvraag als gevolg van demografische veranderingen.

“We staan aan het begin van deze ontwikkeling,” zegt een vertegenwoordiger van de samenwerkende organisaties. “Door de inzet van 25 EI-robots binnen onze organisaties kunnen we waardevolle gegevens verzamelen en analyseren. We willen antwoord geven op belangrijke vragen, zoals wat de impact is van de inzet van de emotie-intelligente robot op het welzijn van de cliënt en of het daadwerkelijk helpt om de arbeidsmarktproblematiek te verminderen. We kijken er naar uit om dit onderzoek te starten en van elkaar te leren.”

Persoonsgerichte zorgtaken en dagbesteding

De kracht van deze ontwikkeling zit in de unieke samenwerking tussen ketenpartijen. Mentech, een belangrijke partner in dit project, heeft bijvoorbeeld eerder al de HUME ontwikkeld, een intelligent sensorsysteem dat vroegtijdig spanningsopbouw bij cliënten kan detecteren. Dit systeem van Sara Robotics biedt zorgmedewerkers een beter inzicht in de emoties van de cliënt en geeft cliënten met onbegrepen gedrag een stem. De zorgrobot Sara die gebruikt gaat worden is ontwikkeld door Sara Robotics en beschikt over diverse op maat gemaakte modules, waarmee ze kan helpen bij persoonsgerichte zorgtaken en dagbesteding. Door emotieherkenning en persoonsgerichte interventies te integreren, wordt een autonome emotie-intelligente zorgrobot gerealiseerd.

Emotie-intelligent én zelfstandig

Deze robot kan verschillende sociale functies zelfstandig vervullen, afgestemd op de individuele behoeften en gemoedstoestand van de cliënt. Voor grootschalige implementatie moet de zorgrobot een integraal onderdeel worden van het complexe zorgproces. Het VGZ Zorgkantoor, dat zich al jaren inzet voor het vernieuwen van de zorg, is ook enthousiast over deze nieuwe grote stap. “Dit is het eerste wetenschappelijke onderzoek naar het gebruik van emotie-intelligente robots in de zorg en we kijken dan ook uit naar de mogelijke voordelen die dit voor zorgprofessionals en cliënten gaat bieden.”