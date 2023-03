Escape room Verloskunde pakt publieksprijs

Het oefenen in een escape room bleek ideaal te zijn om acute situaties te trainen en stimuleerde de samenwerking en de verbinding in het team. Tevens was het competitie-element leuk, want verloskundigen, gynaecologen, arts-assistenten en verpleegkundigen wilden natuurlijk allemaal een snelle tijd afdrukken.

Senior verpleegkundigen Suzanne Brouwers en Kirsten Prins ontwikkelden het concept voor deze serious game. Het gaat om een speciaal ingerichte verloskamer met een oefenpop, waarin diverse puzzels moeten worden opgelost. De escape room omvat 1 van de 3 scenario’s die getraind worden op de zogenaamde SOS-dag (simulatie obstetrische spoed).

Escape rooms populair in zorg

Serious games in de vorm van escape rooms doen het bijzonder goed in de zorg, want middels serious gaming kunnen medewerkers spelenderwijs op realistische wijze een leerproces doorlopen. Een goed voorbeeld is een onboarding app voor nieuwe medewerkers, waarbij je steeds meer punten scoort naarmate je de organisatie beter leert kennen. Er zijn in de zorg steeds meer serious games in omloop met vele verschillende thema’s.

Een groot succes was, en is nog steeds, de escaperoom van Nictiz rond het thema eenheid van taal. Heel veel professionals vinden het leuk en nuttig om hun kennis omtrent deze, soms wat taaie materie, op deze speelse wijze op te vijzelen. Een ander geslaagd voorbeeld is een mobiele escape-truck die in Brabant rondrijdt en waar zorgmedewerkers op een heel leuke manier kennismaken met de uitdagingen die er op het gebied van cybersecurity liggen.

Acute situaties oefenen

Het idee voor de escape room in het HagaZiekenhuis ontstond omdat het team eens op een andere manier wilde leren. In de praktijk bleek dit bijzonder goed te werken, want medewerkers wisten tijdens de training precies wat ze aan elkaar hadden en kwamen dichter bij elkaar. De inzet van de escaperoom verbetert echter niet alleen de samenwerking, maar heeft ook voordelen voor de patiënt.

Kirsten Prins vertelt op de website van Haga: “De zorg in acute situaties gaat soepeler. Dat is belangrijk, want een situatie kan acuut worden in een split second. Dan zijn er verschillende scenario’s, die we dus al zonder druk goed geoefend hebben.” Suzanne Brouwers vult aan: “In elke groep is de dynamiek anders. Dat is interessant om te zien en voor de deelnemers is de escape room ook leuk om te doen. Collega’s leren op een creatieve manier van elkaar, waarbij ook hun onderlinge communicatie verbetert. En daardoor raken ze meer verbonden.”