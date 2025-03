Innovatie voor herstel beweegfunctie na dwarslaesie

De ARC-IM Lumbar Lead van ONWARD Medical is voor het eerst gebruikt om mensen te ondersteunen bij het staan, het stappen en bij het herstellen van de onderste ledematen. De ARC-IM Lumbar Lead is het tweede model uit de ARC-IM Lead-familie dat wordt gebruikt in een klinische haalbaarheidsstudie. Het bedrijf werkt aan toepassingen van de ARC-IM Therapy die op verschillende plaatsen in het ruggenmerg bijdragen aan het herstellen van bewegingen en daardoor functioneren weer mogelijk maakt.

Het bedrijf ontwikkeld innovatieve ruggenmergstimulatietherapieën om beweging, functie en onafhankelijkheid te herstellen bij mensen met een dwarslaesie (SCI) en andere bewegingsbeperkingen. Deze procedure met de ARC-IM Lumbar Lead werd op 17 maart 2025 uitgevoerd door Dr. Jocelyne Bloch, hoofd neurochirurgie van het Universitair Ziekenhuis Lausanne (CHUV) in Zwitserland.

Plaatsing in lumbale gebied

“Het ontwerp en de manoeuvreerbaarheid van de geleidingsdraad vergemakkelijkten een veilige en nauwkeurige plaatsing in het lumbale gebied van het ruggenmerg. Dankzij de toegang tot ONWARD's geoptimaliseerde, speciaal ontworpen lead kunnen we de effectiviteit van de baanbrekende therapieën die we momenteel bestuderen, verbeteren”, aldus Bloch.

De nieuwe ARC-IM Lumbar Lead is speciaal ontworpen voor plaatsing in het lumbale gebied van het ruggenmerg. Dat is volgens het bedrijf de optimale locatie voor therapieën gericht op het herstel van staan en lopen. Het kan in de lopende klinische haalbaarheidsstudies worden gebruikt zonder dat er een brein-computer interface moet worden geïmplanteerd.

ARC-IM neurostimulator IPG

De ARC-IM Lead is ontworpen voor gebruik met de ONWARD ARC-IM neurostimulator IPG en is speciaal gemaakt voor plaatsing langs het ruggenmerg om de dorsale wortels te stimuleren, met daarbij specifieke parameters voor elke plaats in het lichaam. Het bedrijf ontwikkelt een portfolio van ARC-IM-leads in verschillende maten, vormen en elektrode-arrays voor de vele indicaties die het bedrijf ontwikkelt of onderzoekt. Voorbeelden hiervan zijn: verbeterde bloeddrukstabiliteit, mobiliteit, functie van de bovenste ledematen en blaascontrole bij zowel ruggenmergletsel- als Parkinsonpatiënten.

In september vorig jaar werd voor de derde keer met succes nog een ARC-BCI-systeem van ONWARD Medical geïmplanteerd bij een dwarslaesiepatiënt door Jocelyne Bloch. Het ARC-BCI-systeem combineert het ONWARD ARC-IM-systeem (dat het ruggenmerg gericht stimuleert) met de experimentele WIMAGINE BCI van CEA-Clinatec. Op die manier wordt het beschadigde ruggenmerg als het ware overbrugd met een DigitalBridge.

Ook in Nederland wordt gewerkt aan manieren om mensen met een dwarsleasie te helpen. In juli vorig jaar heeft een studententeam van de TU Delft het nieuwste exoskelet, Project MARCH IX, gepresenteerd. Bij het ontwerp van de inmiddels negende versie van het exoskelet lag de focus op de veelzijdige bewegingsmogelijkheden en een lichter exoskelet voor verbeterde wendbaarheid voor de gebruiker.