Smartwatch en app ondersteunen diabetes type 2 patiënten

Dat wearables, met alle ingebouwde sensoren, een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het monitoren - en het (eerder) ontdekken - van (chronische) aandoeningen, is al vaker onderzocht en bewezen. In een recent onderzoek is gekeken naar de mogelijkheden die smartwatches kunnen bieden voor het monitoren en beheren van diabetes type 2.

Voor het onderzoek werd de data die door een smartwatch verzameld, en opgeslagen wordt, over de lichaamsbeweging van de drager, gekoppeld aan een gezondheids-app. Doel van het onderzoek was om te bepalen of een combinatie van monitoring via de smartwatch en stimulatie via de app, diabetes type 2 patiënten kunnen ondersteunen in het naleven van trainingsschema’s. Zoals bekend heeft regelmatige, liefst dagelijks, lichaamsbeweging zoals wandelen of andere sporten, een positief effect op het onder controle houden, en verbeteren van diabetes type 2.

Thuisprogramma voor beweging

Het onderzoek, uitgevoerd in Canada en het Verenigd Koninkrijk, richtte zich op recent gediagnosticeerde diabetes type 2-patiënten die een thuisprogramma voor lichaamsbeweging volgden. Deelnemers die gebruikmaakten van de smartwatch en app bleken uiteindelijk significant meer geneigd om regelmatig te bewegen en het trainingsprogramma door te zetten, met een indrukwekkend retentiepercentage van 82 procent na 12 maanden.

De resultaten van het MOTIVATE-T2D-onderzoek, gepubliceerd in BMJ Open, tonen een reeks positieve gezondheidsvoordelen aan, waaronder verbeteringen in bloedsuikerspiegel, systolische bloeddruk en cholesterolniveaus. De onderzoekers benadrukken de waarde van biometrische gegevens uit draagbare technologieën voor het ondersteunen van gepersonaliseerde trainingsprogramma’s. Het gebruik van smartwatches, met functies zoals 3D-versnellingsmeters en optische hartslagmeters, biedt een innovatieve manier om mensen met T2D te motiveren en hun gezondheid op afstand te monitoren.

Gepersonaliseerde zorg met digitale technolgie

MOTIVATE-T2D gebruikt biofeedback en data-sharing om de ontwikkeling van op maat gemaakte trainingsprogramma's te ondersteunen. De deelnemers werden begeleid door een virtuele coach, die hen advies gaf over het uitvoeren van verschillende oefeningen van matige tot zware intensiteit.

Het programma was ontworpen om 150 minuten lichaamsbeweging per week te bevorderen, wat essentieel is voor de algehele gezondheid van mensen met diabetes type 2. De combinatie van draagbare technologie en virtuele coaching maakt het mogelijk om het programma op een flexibele manier te volgen, zonder de noodzaak voor een sportschoollidmaatschap. Dit draagt bij aan het creëren van een duurzame, dagelijkse lichaamsbeweging voor patiënten, wat zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheid verbetert.

Positieve resultaten

De studie richtte zich op volwassenen tussen de 40 en 75 jaar die recentelijk gediagnosticeerd waren met T2D en hun aandoening beheersten met leefstijlveranderingen of metformine. De positieve resultaten benadrukken het potentieel van technologie om diabetesmanagement effectiever en meer gepersonaliseerd te maken, wat uiteindelijk kan leiden tot betere gezondheidsuitkomsten en een hogere levenskwaliteit voor patiënten met T2D.

Zoals reeds aangegeven is het gebruik van smartwatches en andere werarables niet nieuw. Zo werd in 2022 wearable gepresenteerd waarmee het mogelijk was de glucosewaarden van diabetespatiënten te meten zonder te prikken. Deze smartwatch-technologie gebruikte een niet-invasieve sensor om continue glucosemonitoring te bieden. En in hetzelfde jaar zagen we een nieuwe app die vrouwen met zwangerschapsdiabetes helpt bij het monitoren van hun bloedsuikerspiegel en het verbeteren van hun gezondheid tijdens de zwangerschap. De app biedt gepersonaliseerde voedingsadviezen, volgt de bloedsuikerwaarden en ondersteunt het stellen van doelen, terwijl het de gebruikers helpt bij het nemen van beslissingen over hun dieet en levensstijl.