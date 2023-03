Nederlandse vinding voor autonome bloedafname

De financieringsronde voor het autonome bloedafname apparaat werd geleid door het Amerikaanse Sonder Capital. Onder de participanten zijn zowel bestaande als nieuwe particuliere investeerders die ervaring hebben in de klinische laboratorium- en MedTech-industrie.

“We kijken ernaar uit om de patiëntenzorg samen met Sonder Capital te transformeren, waarbij we gebruik maken van hun expertise in het succesvol commercialiseren van medische robotica”, aldus Toon Overbeeke, CEO en medeoprichter van Vitestro.

Autonome bloedafname

Bloedafname is een van de cruciale procedures als het gaat om diagnostiek van ziektes. Wereldwijd wordt elk jaar miljarden keren bloed geprikt. Door de personeelstekorten in de zorg, met name ook in klinische laboratoria, is er behoefte aan innovatieve en arbeidsbesparende oplossingen.

Dat is precies waar de het autonome bloedafname apparaat van Vitestro een rol bij kan spelen. Het apparaat combineert op AI gebaseerde, echogeleide 3D-reconstructie met het robotisch inbrengen van een naald. Daardoor kan een nauwkeurige en consistente bloedafname worden gegarandeerd.

De zelfmeetkiosk is ander mooi voorbeeld van hoe robotica en autonome technologie kan bijdragen aan het (deels) oplossen van de personeelstekorten in de zorg. Die werd al in 2021 bij het Laurentius Ziekenhuis in gebruik genomen. Onlangs deelde het ziekenhuis haar goede ervaringen met deze geautomatiseerde oplossing. Patiënten kunnen bij de kiosk zelf hun bloeddruk, saturatie, hartfrequentie, lengte, gewicht en BMI meten.

Europese marktintroductie in 2024

Inmiddels is een prototype van de bloedprikrobot al met succes getest op meer dan 1000 patiënten. Dit jaar (2023, red.) zullen de klinische studies worden voortgezet. Mede dankzij de nieuwe financiering verwacht de fabrikant dat het apparaat in de loop van 2024 op de Europese markt geïntroduceerd kan worden.

“Deze financieringsronde markeert een nieuwe groeifase voor Vitestro die het bedrijf dichter bij haar missie brengt om de bloedafnameprocedure voor honderden miljoenen patiënten per jaar te verbeteren”, zegt Overbeeke.

“Sonder Capital heeft een bewezen staat van dienst in het creëren van blijvende waarde voor patiënten en ziekenhuizen. Vitestro’s toewijding aan haar klanten zal door dit partnerschap verder worden versterkt”, vult Brian Joseph, medeoprichter en commercieel directeur van Vitestro, aan.