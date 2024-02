Gemeente Den Haag opent Zorginnovatiehub

De vraag is echter hoe het langer thuis wonen met (zorg)technologie er straks gaat uitzien. Het beantwoorden van die vraag is een van de gedachten achter het opzetten van de Zorginnovatiehub door de gemeente Den Haag en haar partners. De zorg kampt immers met een groeiende zorgvraag, een groeiend personeelstekort en de verschuiving van de zorg naar huis.

Zorginnovatiehub is uniek

De Zorginnovatiehub is een concept waarbij zorginnovatie van begin tot eind fysiek onder één dak plaatsvindt. Deze aanpak, waarbij dus alle stadia van zorginnovatie in één pand gevestigd zijn, is volgens de initiatiefnemers uniek in de wereld. In het pand waar de Zorginnovatiehub gehuisvest is, worden onder andere ruimtes ingericht voor innovatieve eerstelijnszorg en welzijn, (toegepast) onderzoek en onderwijs. Daarnaast er ook een zorgtechnologie demonstratiewoning en uitleenservice, informatie en ondersteuning voor wie wil werken in de zorg plus twee ruimtes voor innovatieve start-ups en scale-ups en een ruimte voor ontmoeting.

De initiatiefnemers noemen de Zorginnovatiehub een uniek en vooruitstrevend concept, ook internationaal gezien. Volgens heb komen nog nergens anders inwoners, zorg, ondernemers, onderwijs en onderzoek samen om de zorg en ondersteuning van de toekomst te ontwikkelen en te leveren. “Wij zijn trots op dit initiatief dat niet alleen lokaal de zorg verbetert, maar waar straks ook de zorg van de toekomst voor de regio, Nederland en daarbuiten wordt ontwikkeld.” Wethouder Bruines vult aan: Start-ups zitten hier straks onder één dak met hun potentiële klanten; dat is uniek. Ze kunnen straks in hun eigen werkomgeving vragen aan eindgebruikers wat ze van het product vinden. Zo worden er betere oplossingen ontwikkeld die sneller op de markt komen”, vertelt wethouder Mariëlle Vavier.

“De zorginnovatiehub geeft ons als hogeschool de kans om ons onderwijs en ons onderzoek dicht bij de werkelijkheid van inwoners in de stad vorm te geven”, aldus Luc de Witte, lector Technologie voor Gezondheidszorg bij de Haagse Hogeschool, een van de aangesloten partners. “De zorghub gaat een positieve impact hebben op Den Haag Zuid West. Kennis van partners komt hier samen. Resulterend in het creëren van een netwerk en uiteindelijk banen in Zuid West”, voegde Harry Wientjens, Directeur Coöperatieve Rabobank daar aan toe.

Opening in februari

Na de feestelijke lancering zal de Zorginnovatiehub in de loop van deze maand (februari, red.) officieel geopend worden. Vanaf dan kan er officieel gebruik gemaakt worden van alle faciliteiten die de Zorginnovatiehub biedt.

De aangesloten partners van de Zorginnovatiehub naast de de gemeente Den Haag, zijn de Haagse Hogeschool, Florence, HagaZiekenhuis, Hadoks, InnovationQuarter, KPN, Leids Universitair Medisch Centrum, Nationaal Programma Den Haag Zuidwest, Rabobank, Randstad, ROC Mondriaan/CIV, Saffier, TNO, T-Zorg, Voorall en ZWconnect.

Langer thuiswonen met technologie

De zorgsector werkt uiteraard al langer aan plannen en oplossingen om mensen, met behulp van (zorg)technologie, langer thuis te laten wonen. Twee jaar geleden richtten BrabantZorg samen met het Koning Willem I College twee voorbeeldwoningen in met zorgtechnologie die mensen moet helpen om langer thuis te wonen. Daar konden inwoners uit de regio kunnen een afspraak maken om te zien en ervaren welke hulpmiddelen er al zijn om zo lang mogelijk veilig en comfortabel thuis te blijven wonen.

En in 2023 ontving het vernieuwende zorgconcept VanThuisUit, ontwikkeld door Tantelouise 1,5 miljoen euro subsidie van de NZa. VanThuisUit ondersteunt mensen met beginnende dementie of fysieke klachten zodanig dat ze, waar nodig met menselijke en technische ondersteuning op maat, zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.