Voorbeeldwoningen tonen nut zorgtechnologie bij langer thuis wonen

Aanleiding voor het inrichten van voorbeeldwoningen (‘T-Huizen’) is de snelle vergrijzing van Nederland. Was in 1990 nog 12,8 procent van de inwoners 65-plus, inmiddels is dat 20 procent. De overheid heeft als beleid om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en pas bij echt zware zorgvraag op te nemen in een verpleeghuis. De meeste ouderen willen zelf ook graag zo lang mogelijk thuis wonen. Minister Conny Helder (Langdurige zorg) heeft aangegeven dat zij digitalisering en zorgtechnologie als belangrijke hulpmiddelen ziet om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde omgeving te laten wonen.

Zorgtechnologie ondersteunt thuis wonen

“Wie het fijn heeft thuis, wil daar graag zo lang mogelijk blijven wonen. In het vertrouwde huis, in de vertrouwde omgeving”, stelt Harrie Windmüller, bestuurder BrabantWonen. “Ook als dat wat lastiger wordt na verloop van tijd. Daarom hebben we samen met BrabantZorg en het Koning Willem I College het idee uitgewerkt om twee voorbeeldwoningen, ‘T-Huizen’, in te richten vol slimme hulpmiddelen.” Inwoners uit de regio ’’s-Hertogenbosch en Oss kunnen vanaf nu zelf op een laagdrempelige wijze ondervinden hoe dergelijke hulpmiddelen hen thuis kunnen ondersteunen, zodat ze daar zo lang mogelijk kunnen blijven wonen.



In totaal zijn er zo’n 70 zorgtechnologische en andere hulpmiddelen gebruikt in de T-Huizen. Zij komen de veiligheid of communicatie ten goede, de gezondheid, mobiliteit of voeding. Zo is er een op afstand te bedienen slot en een automatische deuropener. Verder zijn in de woningen een sta-op-stoel en een op afstand bedienbare thermostaat te bedienen. Er is aangepast servies, een douchestoel en een opstabeugel. Verder zijn er hulpmiddelen voor in de slaapkamer, zoals een sta-op-bed, een apparaatje om gordijnen te openen en een bedbeugel.

Veel mogelijkheden

De mogelijkheden van zorgtechnologie zijn enorm, meent Miriam Haagh – Reijne, voorzitter Raad van Bestuur BrabantZorg. “We hopen dat mensen al in een vroeg stadium zorgtechnologie leren kennen en ervaren. Het is namelijk bereikbaar voor iedereen. Het mooie van T-Huiz is dat medewerkers in de zorg, maar ook cliënten en familieleden vertrouwd kunnen raken met zorgtechnologie. Want wie wil er nou niet eigen regie houden en zo lang mogelijk zelfstandig blijven in de vertrouwde woning?” Zorgtechnologie is hier volgens Haagh – Reijne een antwoord op, zeker in het licht van de groeiende personeelskrapte in de (langdurige) zorg.

Rosa Hessing, directeur Zorg en Welzijn Koning Willem I college, vindt het mooi om technologische oplossingen te kunnen ervaren in levensechte situaties. “Dat geeft inzicht. Wij zijn erg blij om hier aan mee te werken. En zeker ook voor onze studenten, de professionals van de toekomst die deze oplossingen als vanzelfsprekend zullen zien.”

De beide voorbeeldwoningen in ‘s-Hertogenbosch (Echternachstraat 2) en in Oss (Kroezel 8) zijn al een tijdje in gebruik. Inmiddels hebben al veel mensen, variërend van zorgprofessionals tot leden van belangenorganisaties, een bezoek gebracht aan één van de twee T-Huizen. Op 31 oktober werden de beide T-Huizen officieel voor publiek geopend.

Meer voorbeeldwoningen

De afgelopen jaren zijn er al vaker voorbeeldwoningen geopend om te tonen wat de mogelijkheden zijn om ouderen met behulp van zorgtechnologie langer thuis te laten wonen. In Rotterdam openden wmo radar, woningcorporatie Woonstad en de gemeente in 2019 de Comfortwoning. Het doel is om in deze voorbeeldwoning te laten zien wat er allemaal al mogelijk is voor senioren om een thuisomgeving met de juiste ondersteuning en tools in te richten. Den Haag begon al eerder (in 2016) met de iZi Ervaarwoning in het kader van het programma ‘Gezond Lang Thuis.’