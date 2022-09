Hart- en vaatziekten aanpakken met telemonitoring

De samenwerking tussen Certific en PocDoc moet ertoe leiden dat patiënten die kampen met klachten die kunnen wijzen op hart- en vaatziekten met behulp van telemonitoring en zelftests eerder ontdekt worden. Het stellen van een vroege diagnose, zo werd al meerdere keren door onderzoek en proefondervindelijk aangetoond, is een cruciale factor voor het terugdringen van het aantal overlijdens door hartfalen en andere hart- en vaatziekten.

Zelftest en telemonitoring

Bij de oplossing waar de twee Britse startups aan werken, wordt onder andere gebruik gemaakt van een zelftest voor bloedonderzoek in combinatie met metingen die patiënten ook zelf thuis kunnen uitvoeren met behulp van een smartphone. Zorgverleners kunnen vervolgens op afstand bloeddruk, BMI en, cruciaal, kwantitatieve lipideniveaus monitoren.

Met de technologie van PocDoc kan iedereen met een smartphone zichzelf een nauwkeurige bloedtest ‘thuis’ uitvoeren voor ernstige ziekten, waaronder hart- en vaatziekten en diabetes. Gekoppeld aan de gecertificeerde medische diagnostiek op afstand van Certific moet de samenwerking leiden tot het op grote schaal aanbieden van betrouwbare medische zelftests die eenvoudig overal uit te voeren zijn.

Pilots in VK

Deze oplossing die door de samenwerking ontwikkeld wordt, zal worden uitgerold via een aantal pilots, in samenwerking met de Britse NHS. Dat gebeurt in eerste instantie dus in het VK, maar uiteindelijk in heel Europa en wereldwijd.

“Onze gecombineerde kennis zal patiënten in staat stellen hun hartgezondheid te verbeteren en toekomstige hartaanvallen of beroertes te helpen voorkomen door middel digitale oplossingen die thuis toegepast kunnen worden”, vertelt Steve Roest, CEO van PocDoc.

“Deze samenwerking is een stap voorwaarts in de missie om schaalbare technologie beschikbaar te maken waarmee zelftesten voor meerdere aandoeningen mogelijk worden. Door onze expertise op het gebied van cardiovasculaire screening en medische diagnostiek samen te voegen, kunnen wij een ziekte aanpakken die een belangrijke oorzaak van invaliditeit en overlijden is in het VK en de rest van de wereld”, aldus Liis Narusk, medeoprichter en CEO van Certific.