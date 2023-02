Hartmonitor op postzegelformaat wérkt

Het constant kunnen monitoren van hartfuncties is bijzonder handig voor het beoordelen van de hartgezondheid van mensen op langere termijn. Met conventionele apparatuur kan het functioneren van het hart echter niet voortdurend worden gemonitord, simpelweg omdat de apparatuur om dit te volgen veel te groot is. Bestaande draagbare apparaten kunnen voornamelijk alleen signalen op de huid vastleggen en registreren meestal enkel de hartslag.

Echopleister: slim ultrasoon apparaat

Echocardiografie is een traditionele technologie om wel uitgebreid de prestaties van het hart en de bloedstromen in beeld te brengen. Vooralsnog kon dit echter alleen met grote apparaten die meestal in een ziekenhuis staan. Dat is niet praktisch omdat afwijkende hartactiviteit vaak tijdens inspanning of volstrekt onverwacht optreedt. Een hartmonitor op postzegelformaat is dan natuurlijk ideaal.

Met de nieuwe echopleister kan wél het functioneren van iemands hart continu worden gevolgd. Het gaat concreet om een ultrasoon apparaat voor voortdurende, real-time en directe beoordeling van de hartfunctie. In Nature vertellen de onderzoekers: “Deze technologie maakt dynamische, draagbare bewaking van de hartprestaties mogelijk met aanzienlijk verbeterde nauwkeurigheid in verschillende omgevingen.”

Minuscule hartmonitor

Medische technologie wordt de laatste jaren steeds kleiner en mobieler. Dergelijke oplossingen die kwalitatief hoogstaand zijn, zijn handig voor artsen en hun patiënten en zorgt voor een efficiëntere logistiek. Er komen bijvoorbeeld steeds kleinere apparaten in het ziekenhuis die makkelijk van a naar b kunnen worden verplaatst. Een voorbeeld is de onlangs gelanceerde mobiele, draagbare echografie-oplossing van de volgende generatie van Philips. Het gaat om de nieuwe Compact 5000 Series. Dit innovatieve apparaat is ontworpen met het oog op draagbaarheid en veelzijdigheid, zonder afbreuk te doen aan de beeldkwaliteit of prestatie.

Naast deze opkomst van kleinere innovatieve medische apparatuur is er een duidelijke opmars van minuscule apparaten zoals de health dot waarmee mensen thuis worden gemonitord. De nieuwe echopleister past uitstekend in deze snel groeiende trend. Het gaat vooralsnog om een veelbelovend prototype. Helemaal uniek is de echopleister niet, ook in Nederland wordt hiernaar onderzoek gedaan. Wél is de onderzoeksgroep in de VS op dit gebied zeker één van de absolute koplopers. Er zijn wel nog een aantal uitdagingen om de pleister straks echt op de markt te kunnen brengen. Het prototype van de draagbare hartmonitor is bijvoorbeeld nog niet draadloos en dat is wel nodig als je het straks in de praktijk wil gebruiken.

1,9 bij 2,2 centimeter

Het prototype is als een soort pleister op het lichaam geplakt en heeft met 1,9 bij 2,2 centimeter de omvang van een postzegel. Als het lichaam beweegt, beweegt de flexibele plakker soepel mee. Deze state of the art mini hartmonitor bestaat uit verschillende laagjes, waaronder elektroden van vloeibaar metaal en flexibele en uitrekbare geleiders die echosensoren activeren.

Zeker is tot slot dat dit soort minuscule mobiele apparaten een grote toekomst voor zich hebben, wat betreft het monitoren van patiënten en medische beeldvorming buiten het ziekenhuis. Uiteindelijk kunnen echostickers voor hartmonitoring, maar ook echostickers voor andere doeleinden, leiden tot een totale doorbraak in het gebruik van mobiele apparaten bij medische beeldvorming en monitoring buiten de muren van het ziekenhuis.