Implementatie- en opschalingscoaching subsidie Ouderen Thuis

Bijdragen aan het beter, sneller en duurzamer implementeren en opschalen van zorginnovaties, is wat men beoogt met deze nieuwe regeling Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis. De innovaties zullen het voor ouderen mogelijk maken langer zelfstandig thuis te wonen.

Op dinsdag 28 februari zal de regeling om 14.00 uur geopend worden. Op de websites van ZonMw en Zorg voor Innoveren zal binnenkort meer informatie te vinden zijn over voorwaarden en de wijze van indienen, alsmede over de latere najaarsronde. Zo ook over de najaarsronde die gepland staat voor het najaar van 2023.

Ouderen Thuis subsidieregeling

Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis is bedoeld voor zorgaanbieders of ontwikkelaars van een zorginnovatie die ondersteuning zoeken bij een implementatie- of opschalingsvraagstuk. Het inhuren van een externe implementatie- en opschalingscoach is wat met deze subsidie mogelijk is.

Daarbij geeft de coach advies bij de implementatie en opschaling die nodig is om de innovatie verder te brengen in de praktijk van thuiswonende ouderen. Voor deze ronde is een miljoen euro beschikbaar gesteld en per aanvrager maximaal € 10.000 (inclusief eventueel btw) en met een maximale looptijd van zes maanden.

Voorbeelden van aanvragen

De aanvragen van deze regeling zijn initiatieven die gaan over het implementeren of opschalen van slimme digitale zorg binnen een organisatie. Daarbij kan het ook een aanvraag zijn van een innovator die zijn innovatie verder wil ontwikkelen. Zo ook als het gaat om regionale samenwerkingen. Met als voorbeelden daarvan:

De implementatie/opschaling van de medicatiedispenser binnen de wijkverpleging, zodat ouderen regie houden op hun medicatiegebruik, wat arbeidsbesparing oplevert.

De implementatie van het FitThuis beweegprogramma, om nog thuiswonende ouderen met beweegklachten te ondersteunen.

Het organiseren van multidisciplinaire samenwerkingen binnen gemeenten of regio’s, met als doel ouderen langer thuis te laten wonen.

Over WOZO

Het WOZO-programma bestaat uit verschillende maatregelen, initiatieven en projecten om ervoor te zorgen dat de ouderenzorg ook in de toekomst blijft passen bij wat ouderen willen. Zoals gezegd draagt het ook bij aan ondersteuning die nodig is om ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam te laten zijn. Maar ook door er op deze wijze voor te zorgen dat de ouderenzorg ook in de toekomst goed georganiseerd kan worden. De regeling Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis is een van de instrumenten die WOZO mogelijk maakt.