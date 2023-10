Mogelijk importverbod voor Apple Watch met bloedzuurstofmeter

Volgens Reuters had de International Trade Commission in januari van dit jaar al geoordeeld dat Apple een patent van het medische bedrijf Masimo, met betrekking tot de bloedzuurstofmeter in de Apple Watch, had geschonden. Nu heeft de handelscommissie er ook een potentieel importverbod aan gekoppeld. Dit mogelijke verbod is echter nog niet van kracht, want het wordt doorgegeven aan de regering van de Amerikaanse president. Die moet binnen de zestig dagen, die in zijn gegaan vanaf 27 oktober, een finaal oordeel vellen.

Gepatenteerde technologie

Masimo, een bedrijf dat gespecialiseerd is in medische technologie, beschuldigt Apple van het onrechtmatig toe-eigenen van hun gepatenteerde technologie voor het meten van het zuurstofgehalte in het bloed. De oprichter en CEO van Masimo, Joe Kiani, noemde de uitsluitingsorder een sterke bevestiging van onze inspanningen om Apple verantwoordelijk te houden. De technologie in kwestie werd mede-uitgevonden door Kiani zelf. Wanneer er uiteindelijk een importverbod komt, zou de import van Apple Watches met zo’n zuurstofmeter aan boord in de praktijk beperkt kunnen worden.

Analisten suggereren dat Apple enkele opties heeft, waaronder het aangaan van een royaltyovereenkomst met Masimo, het verwijderen uit de markt van Apple Watches die uitgerust zijn met de gepatenteerde technologie, of het overwegen van productie in de Verenigde Staten. Apple heeft aangekondigd dat ze in beroep zullen gaan tegen de uitsluitingsorder van het USITC.

Importverbod dichterbij

Het nieuws over het importverbod, dat steeds dichterbij komt, heeft geleid tot reacties van academische instellingen, mededingingsexperts, artsen, investeerders, non-profitorganisaties en leden van het Congres die het openbare belang ondersteunen. Ze benadrukken het belang van innovatie en bescherming van intellectueel eigendom.

De Consumer Federation of America heeft aangegeven dat inbreuk door een dominante onderneming op het octrooi van een kleinere concurrent aanzienlijke gevolgen heeft voor zowel mededingings- als intellectueel eigendomsrecht. Ze geloven dat de voordelen van het (mogelijke) importverbod opwegen tegen de nadelen en dat concurrentie snel nieuwe producten of diensten zal leveren om eventuele tekorten als gevolg van de maatregel te dekken.



Het juridische geschil werpt de vraag op hoe techgiganten zoals Apple verantwoordelijk moeten worden gehouden voor mogelijke schendingen van patenten en intellectueel eigendom. De uiteindelijke impact van het eventuele importverbod op de betreffende Apple Watch en de consumentenmarkt blijft onzeker en zal naar verwachting de komende tijd onderwerp blijven van stevige juridische en politieke discussies.