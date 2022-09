Insulinepomp werkt beter met zelfgeschreven software

Patiënten met diabetes type 1 maken zelf geen insuline meer aan en moeten daarom vaak meerdere keren per dag insuline injecteren. Slimme insulinepompen die in steeds meer variëteiten op de markt zijn, zorgen ervoor dat patiënten dit niet meer hoeven. Steeds meer diabetici met type 1 maken daarom gebruik van een pomp die ze op hun lichaam dragen. Een insulinepomp is een klein apparaat dat met of zonder een infuusslang vastzit aan je lichaam. Met zo’n insulinepomp is de toediening een stuk nauwkeuriger. Deze wordt geplaatst via een minuscuul naaldje onder de huid, dat maar één keer per twee à drie dagen hoeft worden ingebracht.

Beoogde insulinewaardes

Steeds meer patiënten gebruiken voor het ‘aansturen’ van de pomp zogeheten open source software, ontwikkeld door diabetici zelf. Die software werkt op basis van een algoritme dat heel precies de toediening van insuline door de pomp regelt. Uit onderzoek dat onlangs verscheen in The New England Journal of Medicine blijkt dat het gebruik van een open-source AID-systeem na 24 weken aantoonbaar beter werkt dan een reguliere insulinepomp met sensor. Kinderen én volwassenen lieten met de inzet van de slimme software gemiddeld langer de beoogde insulinewaardes zien. Aan de studie deden 49 volwassenen en 48 kinderen met diabetes type 1 mee.

Insulinepomp met sensor

Nog voordat de hybride closed-loopsystemen op de markt kwamen, is een aantal patiënten met diabetes type 1 al zelf aan de slag gegaan met zogeheten open source automatische insulinetoedieningssystemen (AID). Diabetici zelf merkten al dat die aanpak werkte omdat ze er goede waarden mee scoorden. Het onderzoek uit Nieuw-Zeeland bevestigt het vermoeden van deze snel groeiende groep. Ze onderzochten de eerste open source toepassing die al in 2014 werd ontwikkeld door een Amerikaanse patiënte. Vervolgens vergeleken ze de werking van pompen met software met gewone insulinepompen met sensor.

Zelfontwikkelde software slaat aan

Met de door slimme software gestuurde pomp bleven deelnemers per dag drie uur en 21 minuten langer op het gewenste glucoseniveau dan de mensen met de eenvoudigere pomp. Concreet verhoogt deze slimme software dus de kwaliteit van leven van de gebruikers. Hoewel diabetici dus al veel langer gebruik maken van dit soort open software, is het pas de eerste keer dat de werkzaamheid hiervan werd onderzocht. Het is veelbelovend dat de door diabetici ontwikkelde software zo goed aanslaat en verwacht wordt dat dit soort open technologie, ontwikkeld door patiënten zélf, in de toekomst in de zorg een steeds grotere rol gaat spelen.