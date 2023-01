Lichaamsfuncties meten met een selfie en AI

Op de CES toont Nuralogix een bijzondere app, Anura, die met behulp van een selfie en AI in staat is om verschillende lichaamsfuncties te ‘meten’. Nadat de app zo’n 30 seconden de tijd genomen heeft om een selfie(video) van de gebruiker te nemen en te analyseren met behulp van een speciaal AI-algoritme, kunnen op basis van die foto en analyse onder andere bloeddruk, hartslag, gewicht en stressniveau weergegeven worden. Die gegevens worden feitelijk gehaald uit de bewegingen van het bloed in de huid van het gezicht.

App meet lichaamsfuncties

De ontwikkelde app gaat volgens de makers zelfs nog verder. Zo kunnen met de selfie en AI-analyse ook gegevens over de geestelijke gezondheid, zoals stress- en depressieniveaus, gemeten worden. Maar ook informatie over het BMI en huidleeftijd of het risico op hypertensie, beroerte en hartaandoeningen behoren tot de gegevens die straks allemaal uit een selfie te ‘lezen’ zijn. En het gaat volgens de makers nog verder. Denk daarbij o.a. aan het meten van de bloedsuikerspiegel.

Voor de ontwikkeling van het AI-algoritme van de Anura-app werd gebruik gemaakt van de gegevens van zo’n 35.000 verschillende gebruikers. De selfie die gemaakt wordt is feitelijk een video van 30 seconden. Die wordt geanalyseerd om te zien hoe het bloed beweegt. “De menselijke huid is doorschijnend. Licht en zijn respectieve golflengten worden gereflecteerd op verschillende lagen onder de huid en kunnen worden gebruikt om informatie over de bloedstroom in het menselijk gezicht te onthullen”, aldus Nuralogix.

De meetgegevens van de app worden vervolgens gekoppeld aan andere diagnoses van die mensen die traditionele meetinstrumenten gebruiken. Die worden dan geüpload naar de ‘DeepAffex’ Affective AI-engine van het bedrijf. Daarmee kunnen de ‘selfies’ van de Anura-app dan vergeleken worden op basis van wat de AI is getraind. De bewegingen van het bloed en/of de veranderende kleur van de huid (rood, bleek, etc) van een persoon, kunnen veel zeggen over zowel de fysieke als mentale staat van deze persoon.

Klinisch nog niet bruikbaar

Nuralogix geeft aan dat de app en AI-software nog in ontwikkeling zijn. Niet alle meetresultaten zijn daarom even accuraat. Zoals gezegd is dit een ontwikkeling die klinisch ‘nog’ niet heel snel haar meerwaarde zal kunnen bewijzen. Echter, het toont wel aan dat technologie steeds dichter tegen de medische wetenschap aanschurken.

