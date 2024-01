Livegang PGO’s in de geboortezorg: ‘Nieuwe mijlpaal’

Zwangere Anne Talman en echoscopist Rinke Pleging gaven maandag 22 januari het startsein voor het gebruik van PGO’s in de geboortezorg. Dat gebeurde tijdens de livegang in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen. De kick-off was georganiseerd door door Babyconnect Noord-Nederland, een partnerschap van RSO GERRIT, ROS Friesland en RSO Zorgnetoost.

Ontwikkelen gegevensdienst voor PGO’s

In de afgelopen maanden hebben deze drie partijen samen met CareCodex – de uitvoerende stichting van het landelijk programma Babyconnect – en diverse andere partners gewerkt aan het ontwikkelen van de gegevensdienst voor de geboortezorg. Moeders en aanstaande ouders en moederraden zijn vanaf het begin betrokken geweest bij deze ontwikkeling, vertelt Wim Hodes, directeur-bestuurder van GERRIT en penvoerder van het programma Babyconnect Noord-Nederland.

“De livegang van PGO’s in de geboortezorg is het prachtige resultaat van die samenwerking. Onze dank gaat ook uit naar MedMij, Nictiz en VZVZ voor hun inzet om deze gegevensdienst te ontwerpen en in gebruik te kunnen nemen. Niet alleen in Noord-Nederland, maar in héél Nederland kunnen zwangere cliënten vanaf eind februari hun geboortezorggegevens ophalen in een PGO.”

Grote betrokkenheid

De betrokkenheid van (aanstaande) moeders was groot: zij hebben aangegeven welke gegevens zij belangrijk vinden om te kunnen zien, hebben feedback gegeven op de ontwerpen. Maar ook hebben zij meegedacht over communicatiematerialen richting patiënten en cliënten. “Met een PGO krijg ik zelf meer inzicht in alle afspraken met mijn verschillende zorgverleners”, zo stelde Anne Talman. “En hopelijk gaat het straks ná de geboorte van mijn kindje ook door met bijvoorbeeld de gegevens van het consultatiebureau.”

Westgren (VWS) benadrukte tijdens de bijeenkomst het belang van PGO’s. “Het is niet alleen een luxe om als burger meer inzicht in en regie op je eigen gezondheid te hebben, het is ook noodzaak. De druk in de zorg loopt op, door vergrijzing neemt dit alleen maar verder toe. We moeten de zorg efficiënter inrichten en het helpt als je als cliënt of patiënt alleen de zorg vraagt die daadwerkelijk nodig is. PGO’s in de geboortezorg is daar een mooi voorbeeld van.”

Steeds meer zorgverleners, zoals huisartsen, ziekenhuizen, ggz- en revalidatie-instellingen kunnen beveiligd patiëntgegevens uitwisselen met PGO’s. Dit wordt nu dus uitgebreid met de geboortezorg. Hoewel het gebruik van PGO’s de afgelopen jaren geleidelijk aan groeide – volgens MedMij 226.000 unieke PGO-gebruikers eind eerste jaarhelft van 2023 – is er echter nog een lange weg af te leggen voordat een PGO gemeengoed is.

Met de gegevensdienst voor de geboortezorg halen cliënten binnenkort hun eigen gegevens op die bij de verloskundige bekend zijn in hun PGO. Eerst is dat bij Orfeus, snel daarna moeten de andere verloskundige informatiesystemen volgen. En dat is volgens Hodes nog maar het begin. De komende maanden komt er steeds meer informatie bij, inclusief kraam- en echo-informatie. “Daarmee wordt een PGO steeds meer uitgebreid en gaan de gegevens niet meer uitsluitend over ziekte, maar ook steeds meer over gezondheid.”

Gegevensdienst MedMij

Medmij heeft de gegevensdienst Verzamelen Integrale Zwangerschapskaart eind vorig jaar gepubliceerd. De PGO’s Quli, Ivido, Zodos en Curavista hebben zich inmiddels gekwalificeerd voor deze gegevensdienst. Onlangs zijn Hinq-Orfeus gekwalificeerd als DVA/bronsysteem.

Babyconnect is een Landelijk Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) in de geboortezorg. VIPP Babyconnect wordt uitgevoerd door stichting CareCodex. Het programma is opgezet in opdracht van VWS door een stuurgroep, gevormd door RSO Nederland, College Perinatale Zorg, Nictiz, Perined en stichting CareCodex.

Het samenwerkingsverband Babyconnect Noord-Nederland bestaat uit verschillende Verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s), met samen 90 zorgorganisaties. Die VSV’s zijn: VSV MiddenIn (Heerenveen), VSV Sneek NOP, VSV Zwolle e.o., VSV SHE (Treant), VSV Assen, VSV Rondom Zwangerschap (Leeuwarden), VSV Kr8tig (Drachten), VSV Twente en VSV Oost Achterhoek (Winterswijk).