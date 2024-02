Meer gekwalificeerde PGO’s gegevensdiensten Geboortezorg en Vaccinaties

Nictiz toont zich tevreden over het groeiende aantal PGO-leveranciers dat zich heeft gekwalificeerd voor de gegevensdiensten Geboortezorg en Vaccinaties. Hiermee neemt de kracht van PGO’s toe om patiënten meer regie over hun gezondheid te geven.

Het aantal leveranciers van PGO’s (Persoonlijke Gezondheidsomgevingen) dat is gekwalificeerd op het gebied van de gegevensdienst Vaccinaties, staat inmiddels op drie. Dat laat Nictiz weten. Volgens het Nederlandse kenniscentrum voor landelijke toepassingen van ICT in de zorg gaat het ook de goede kant uit als het gaat om de gegevensdienst geboortezorg. Zo werd eind januari de officiële lancering gevierd van PGO’s in de geboortezorg. Daarmee moeten zwangeren meer regie over hun gezondheid en dat van hun kind krijgen. Vijf leveranciers voldoen inmiddels aan de eisen voor implementatie van deze gegevensdienst.