Met AI-stethoscoop binnen 15 seconden hartfalen vaststellen

De AI-stethoscoop is getraind met een dataset van meer dan 100.000 ECG’s en echocardiogrammen van unieke patiënten. De samenwerking tussen Eko Health en de prestigieuze Mayo Clinic heeft geleid tot een innovatie die een gamechanger kan zijn bij het vaststellen van hartfalen, met name bij risicopatiënten. Eko Health is een grote pionier op het gebied van digitale gezondheid. Het platform en de apparaten van dit bedrijf worden gebruikt door meer dan 500.000 zorgprofessionals wereldwijd. Het bedrijf is vooral bekend van zijn digitale stethoscopen en AI-gedreven analyseplatforms die zorgprofessionals helpen bij het vroegtijdig diagnosticeren van hart- en longaandoeningen.

Waardevolle innovatie

Met de ontwikkelde AI-stethoscoop kunnen zorgverleners binnen 15 seconden een lage EF identificeren. Het is een waardevolle innovatie, alleen al omdat in de VS meer dan 6 miljoen mensen aan hartfalen lijden. Maar traditionele opsporingsmethoden, bijvoorbeeld met een echo, zijn vaak niet haalbaar in de eerstelijnszorg. Dat komt door de hoge kosten maar ook omdat hiervoor gespecialiseerde kennis en veel tijd nodig zijn. De AI-stethoscoop doorbreekt die belemmeringen door een toegankelijk en relatief betaalbaar alternatief te bieden.

Hartfalen en AI

Naast deze doorbraak in de detectie van lage EF, zijn er de laatste tijd ook andere opvallende AI-ontwikkelingen omtrent het vaststellen van hartfalen. Een opmerkelijk voorbeeld is een slimme armband die is ontwikkeld door onderzoekers van verschillende Nederlandse medische instellingen zoals Radboudumc en het Erasmus MC. De studie naar dit apparaat werd ondersteund door de Nederlandse Hartstichting en gepubliceerd in The Lancet Digital Health. De slimme armband kan hartstilstanden detecteren en automatisch hulpdiensten waarschuwen. Hierdoor stijgen de overlevingskansen van mensen, met name in situaties zonder omstanders. Eko’s AI voor lage EF en de genoemde slimme armband hebben beide het potentieel om de hartzorg ingrijpend te veranderen.

AI-stethoscoop klinisch gevalideerd

De technologie van Eko Health is inmiddels al klinisch gevalideerd in een grootschalige, prospectieve studie met 3.456 patiënten, waar het een indrukwekkende nauwkeurigheid in de detectie van lage EF aantoonde. De resultaten zijn veelbelovend. Bij zwangere vrouwen in Nigeria heeft een studie, geleid door de Mayo Clinic, bijvoorbeeld de effectiviteit van deze AI-stethoscoop bevestigd. Met het apparaat konden namelijk twee keer zoveel gevallen van aan zwangerschap gerelateerde cardiomyopathie worden vastgesteld dan in het geval van reguliere zorg.