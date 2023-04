MUMC+ stapt ook over op digitale pathologie

Met de overstap van het Maastricht UMC+ naar digitale pathologie wordt in Limburg de laatste stap gezet in het project ‘Digitale Pathologie Limburg’. Een project dat door de drie deelnemende ziekenhuizen (MUMC+, Laurentius en VieCuri) opgezet is om, onder andere door het delen van kennis en samenwerking, de overstap naar een digitale werkwijze op de afdeling pathologie te realiseren.

Image management systeem

Als voorbereiding op het digitaliseren van de afdeling pathologie zijn scanners en een zogenoemd Image management systeem (IMS) geïnstalleerd. Via dat systeem worden de weefselmonsters gedigitaliseerd bij de patholoog aangeboden. Dankzij het IMS kunnen de beelden op het scherm verder vergroot en nauwkeuriger geanalyseerd worden.

“De patholoog kan door de integratie van het laboratorium informatie systeem direct de patiëntinformatie raadplegen en de bevindingen rapporteren. Dit scheelt tijd en is minder foutgevoelig. Ook is het niet langer zo belangrijk in welk ziekenhuis een patholoog zich bevindt om deze diagnostische taken te verrichten. Dat maakt het mogelijk dat bijvoorbeeld een patholoog van het Maastricht UMC+ meekijkt met een casus van een patholoog uit Roermond of Venlo”, vertelt dr. Véronique Winnepenninckx, initiatiefneemster en patholoog bij het Maastricht UMC+.

Digitale pathologie in Limburg

De overstap naar digitale pathologie betekent dat nu ook in het Maastricht UMC+ afgenomen weefsels van patiënten voor onderzoek en beoordeling niet meer onder een microscoop gelegd worden. De weefsels, die nog steeds in zogenoemde coupes gesneden worden, worden nu middels een scanner eerst gedigitaliseerd.

Die digitale beelden worden vervolgens weergegeven op een beeldscherm waar de patholoog met zijn analyse aan de slag kan. Dit heeft als voordeel dat een diagnose sneller, nauwkeuriger en uniformer gesteld kan worden. Daarnaast vereenvoudigt deze nieuwe, digitale, werkwijze ook het delen van de beelden met collega-pathologen voor second opinion of multidisciplinair overleg.

Mede door de keuze om samen te werken bij de overstap naar digitale pathologie is het proces van analyse en beoordeling gemoderniseerd, versneld en meer uniform geworden. Dat vereenvoudigt ook de digitale samenwerking tussen de pathologen van de drie ziekenhuizen. Dat geldt ook voor samenwerking met de pathologen van het vierde grote Limburgse ziekenhuis, het Zuyderland Medisch Centrum, waar men al eerder overgestapt was op digitaal werken.

Het project voor digitale pathologie in Limburg is een van de ontwikkelingen op dit gebied. Ook het toepassen van kunstmatige intelligentie, of AI-algoritmen, wordt binnen de pathologie steeds vaker overwogen. Zo startte het Radboudumc als eerste in Nederland met de implementatie van een AI-algoritme voor klinische diagnostiek in de pathologie.