Bij St. Antonius start thuismonitoring al in het ziekenhuis

Bij het St. Antonius ziekenhuis worden patiënten met COPD die in aanmerking komen voor thuismonitoring sinds kort al in het ziekenhuis voorbereid op deze vorm van zorg op afstand. Zo wordt ervoor gezorgd dat nog meer patiënten hiervan gebruik kunnen maken. Op het moment dat ze in het ziekenhuis liggen worden deze patiënten al vertrouwd gemaakt met de app zodat ze die, voor als ze eenmaal thuis zijn, beter leren gebruiken.

Het ziekenhuis startte zo’n vier jaar geleden, tijdens de coronapandemie, met het aanbieden van thuismonitoring. Doel was destijds, zoals bij vrijwel alle ziekenhuizen, om meer bedden beschikbaar te kunnen maken voor COVID-19 patiënten. Inmiddels is thuismonitoring in het St. Antonius breed omarmd en wordt het al door zo’n 1000, meest COPD-patiënten, gebruikt. Daarnaast wordt thuismonitoring ook ingezet voor patiënten met diverse andere aandoeningen zoals hartfalen, zwangerschapsdiabetes en een beroerte.

Thuismetingen in ziekenhuis monitoren

Patiënten die hun gezondheid thuis monitoren vullen regelmatig via een app gegevens over hun gezondheid in. Die gegevens worden in het ziekenhuis door verpleegkundigen gemonitord die daarbij geholpen worden door een computer. Die slaat alarm wanneer de gegevens afwijken van de gebruikelijke waarden zodat direct actie ondernomen kan worden, indien nodig na overleg met een arts. Patiënten kunnen via de thuismonitoring app ook vragen stellen aan de zorgverleners in het ziekenhuis, zodat zij niet hoeven te bellen of wachten tot een volgende afspraak.

“De gegevens die patiënten nu zelf invoeren kunnen ook gebruikt worden tijdens hun opname. Tijdens de visite kijken de artsen naar de klachten van de patiënt, zoals zelf aangegeven in de app, en kunnen we als zorgverleners daarna ingaan op de overige vragen die er zijn. Ook proberen we zo de verpleegkundigen te ontlasten. We kijken welke vragenlijsten we al via de app kunnen uitvragen, zodat de verpleegkundige tijd heeft om met de patiënt de uitkomsten te bespreken”, vertelt longarts Hans Hardeman die enthousiast is over het eerder, al in het ziekenhuis, starten van thuismonitoring.

Zorg bij Jou

Het St. Antonius werkt ook mee aan het nieuwe thuismonitoringsplatform Zorg bij Jou, een initiatief van zeven Santeon Ziekenhuizen. Uitgangspunt is een platform waarvan ook thuiszorgorganisaties, huisartsen, apotheken en andere ziekenhuizen in de toekomst gebruik kunnen maken.

Door al tijdens de opname te beginnen met thuismonitoring, verwachten zowel teamhoofd Agnes Schipper als projectleider Frits Klaasse een grotere en betrouwbaarder deelname aan de thuismonitoring. “Wij kunnen op de afdeling patiënten bekend maken met de app. Er is live contact en persoonlijke begeleiding. Dat kost wel meer tijd, maar dat is een investering die op de lange termijn zeker de moeite waard is. Hoe meer patiënten meedoen met de thuismonitoring en hoe beter zij daarmee kunnen omgaan, hoe beter dat uiteindelijk is voor ons allemaal”, aldus Agnes Schipper.

Op dit moment wordt het starten met thuismonitoring tijdens de opname in het ziekenhuis alleen nog ingezet bij patiënten met COPD, maar projectleider Klaasse verwacht dat dit in de (nabije) toekomst uitgebreid zal worden naar andere aandoeningen. “Als dit goed werkt, dan is het zeker de moeite waard het uit te bouwen naar andere aandoeningen. Ons doel is de zorg toegankelijk te houden en thuismonitoring levert hier een grote bijdrage aan.”