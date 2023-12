Nieuwe onderzoeksmethode bij opsporen van borstkanker

Beter zicht op verdachte afwijkingen

Radioloog Esteban van Keulen en physician assistant Hester Keuss zijn blij met de nieuwe toepassing in het Borstkankercentrum. Ze krijgen zo nog beter zicht op verdachte afwijkingen. Op een röntgenfoto van de borst wordt gespeurd naar afwijkingen. Deze afwijkingen zijn meestal wit of grijs, net als normaal klierweefsel, ten opzichte van een donkere achtergrond van vetweefsel. Bij veel foto’s zijn deze afwijkingen goed te zien. Maar ongeveer 8 procent van de vrouwen bij het bevolkingsonderzoek heeft heel veel normaal klierweefsel. Dat maakt het speuren naar witte afwijkingen op een witte achtergrond extra lastig. De nieuwe onderzoeksmethode met contrastvloeistof brengt daarin verandering.

Niet iedereen krijgt vanaf nu in Tergooi MC een foto met contrast want dat is niet altijd nodig. Het onderzoek kost ook wat meer tijd en heeft als nadeel dat er via een infuus jodiumhoudend contrast wordt gebruikt. De rest van de procedure zoals het aandrukken van de borst om een goede foto te kunnen maken, blijft ook nodig in deze nieuwe procedure. Voordeel van de nieuwe procedure is dat je sneller duidelijkheid hebt zonder extra handelingen te hoeven doen.

Voordelen nieuwe onderzoeksmethode

Kwam je voorheen na een bevolkingsonderzoek borstkanker langs wanneer er een afwijking op de foto wat te zien dan moest je mogelijk eerst nog meer foto’s laten maken, een echografie laten maken en misschien een onnodige punctie laten doen. Met een contrastmammografie heb je vaker in één keer duidelijkheid zonder extra handelingen.

In het Tergooi MC wordt bij onderzoek naar borstkanker in sommige gevallen ook een MRI-scan gemaakt. Zo’n MRI-scan duurt langer, heeft een langere wachttijd en is niet geschikt voor mensen met een pacemaker of claustrofobie. Voor deze situaties nu de contrastmammografie ingezet.

Pijnloos en röntgenvrij scannen

Naast de contrastmammografie worden er vaker nieuwe manieren gevonden om borstkanker op te sporen. Traditioneel borstonderzoek zoals dat bij het bevolkingsonderzoek gebeurt, is vaak pijnlijk en vervelend voor vrouwen. Een nieuwe 3D-fotoakoestische mammografie kan hieraan mogelijk een einde maken omdat deze technologie volgens betrokkenen pijnloos is. Sinds kort staat in het Radboudumc het derde prototype van de zogenaamde PAM3PLUS technologie waarmee in november al de eerste scans zijn gemaakt.