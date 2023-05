Nieuwe website Mo maakt cliënten autonomer

Mo is lekker duidelijk en dingen worden op heel begrijpelijke manier uitgelegd, speciaal voor cliënten met een verstandelijke beperking. Op de site, mo-online.nl, staat informatie over diverse onderwerpen. Het gaat onder meer over zaken als mensen ontmoeten, zelf beslissen, de liefde en het leren van nieuwe dingen. Je vindt er ook het programma Lijf & Liefde, dat in 2022 nog een Special Media Award won. De nieuwe interactieve website gaat dus veel verder dan informeren alleen.

Passende zorg

De zorgorganisatie Philadelphia wil mensen met een beperking zo goed mogelijk ondersteunen met het leiden van hun eigen leven. Dus niet het leven dat de zorgorganisatie voor ze bedenkt, of het leven dat hun familie graag ziet maar echt hun éigen leven. Dat lukt onder meer met vele innovaties zoals de succesvolle inzet van sociale robots. Voortdurend heeft Philidelphia spraakmakende vernieuwingen in het belang van de cliënt. Onlangs werd bijvoorbeeld nog het nieuws gehaald met de ontwikkeling van een slimme sok met biosensoren.

Ook is er een intensieve samenwerking met Zilveren Kruis die ‘Verderkijkers’ heet. Dit partnership omvat het leveren van passende zorg en begeleiding in en met de samenleving. Dat moet onder meer gerealiseerd worden met het sneller beschikbaar stellen van bewezen technologische en sociale innovaties.

En nu is er dus een nieuwe interactieve website met de speelse naam Mo ontwikkeld. Een interactieve site die die cliënten weer een stapje verder kan helpen bij het vormgeven van hun eigen leven. Bezoekers kunnen zelf video’s naar de website insturen, een muziekpaspoort of een praatplaat aanvragen, maar ook rechtstreeks vragen stellen aan expert.

Mo is er voor íedereen

Mo is er dus voor én door mensen met een beperking. De website is gratis, zonder account toegankelijk en bereikbaar via mobiel, tablet of computer. Op een dagbestedings-locatie en werkplek maakt een speciale redactie de video’s en worden de website en social media kanalen up to date gehouden. Mo zal zeker helpen om cliënten weer een stukje autonomer te maken. Toch blijft de rol van de begeleider belangrijk, want zij zijn vaak de eerste bron van informatie. Het helpt dan ook als zij Mo gericht onder de aandacht van de cliënten brengen en hun, als dat nodig is, wegwijs maken op de website.