BeterDichtbij en vernieuwde telefonie voor betere bereikbaarheid

Sinds deze week gebruiken zes nieuwe afdelingen van Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen de BeterDichtbij-app. Tegelijkertijd is een vernieuwd telefonisch keuzemenu geïntroduceerd. Op die manier wil Gelre Ziekenhuizen de communicatie met de patiënt verbeteren. In september gaan ook alle andere poliklinieken van Gelre Ziekenhuizen over.

De afdelingen die de BeterDichtbij-app sinds deze week gebruiken, zijn Biometrie, Gynaecologie, Longgeneeskunde, Maag-, Darm- en Leverziekten, Interne geneeskunde en Reumatologie. De app maakt het mogelijk voor patiënten en hun zorgverleners om op een veilige en betrouwbare manier digitaal contact met elkaar te hebben. Bijvoorbeeld om een vraag te stellen of foto’s en onderzoeksuitslagen te delen. De app bevat ook informatie over afspraken en hoe patiënten zich op die afspraak moeten voorbereiden. Zo zijn patiënten goed geïnformeerd en komen ze beter voorbereid naar het ziekenhuis.

Telefonisch beter bereikbaar

Naast de introductie van de BeterDichtbij-app verbetert Gelre Ziekenhuizen ook de telefonische bereikbaarheid, onder andere door de tijden waarop de poliklinieken telefonisch bereikbaar zijn te verruimen. Verder is het telefonische keuzemenu korter en eenvoudiger geworden en ingesproken door een nieuwe stem.

Omdat het voor huisartsen belangrijk is dat ze in urgente situaties snel een dienstdoende arts aan de lijn krijgen om te overleggen over het insturen van en patiënt, werken Gelre Ziekenhuizen aan één centraal telefoonnummer voor huisartsen. Met dit nummer komen huisartsen met voorrang binnen bij de telefooncentrale, zodat ze snel kunnen worden doorverbonden met de dienstdoende arts. Ook wordt hard gewerkt om alle rechtstreekse telefoonnummers van de dienstdoende artsen te vermelden in de zorgdomeinverwijzing ‘spoed’ van het betreffende specialisme.

BeterDichtbij groeit snel

BeterDichtbij is in de afgelopen jaren in snel tempo gegroeid. Inmiddels maken al ruim 50 grote zorgorganisaties en meer dan 25.000 zorgprofessionals met deze app contact met patiënten en cliënten. Het aantal gebruikers is gegroeid met 57% en bedraagt nu bijna 700.000. Het communicatieplatform in de gezondheidszorg is zodoende een spil geworden in de digitale communicatie tussen zorgprofessionals en patiënten. Dat komt omdat deze pragmatische digitale optie de communicatie versterkt en daardoor leidt tot minder behoefte aan traditionele consulten. In 2023 zijn er meer dan 1,9 miljoen gesprekken gevoerd via BeterDichtbij.

Eerder dit jaar sloeg BeterDichtbij de handen ineen met het digitale zorgplatform Patient Journey App (PJA) om de digitale communicatie tussen zorgprofessionals en patiënten te optimaliseren. Deze samenwerking, gericht op het bevorderen van digitalisering in de zorg, streeft naar het verminderen van de werkdruk voor zorgverleners en het verhogen van de patiënttevredenheid. Met hun snelgroeiende gebruikersbases werken beide platforms aan uitbreiding en bieden ze complementaire diensten.