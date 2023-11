Lancering Innovatieagenda Gezondheid & Zorg 2024-2027

Deze nieuwe innovatieagenda geeft een visie op de ontwikkeling van de gezondheidszorg in de komende vier jaar. Hij maakt deel uit van het bredere Kennis- en Innovatieconvenant (KIC), waarin Nederland jaarlijks € 5,7 miljard investeert in diverse innovatieve thema’s, zoals klimaat, energie, circulaire economie en digitale technologieën. De agenda erkent de urgentie van innovatie en transformatie in de gezondheids- en zorgsector die wordt versterkt door uitdagingen zoals de coronapandemie en klimaatverandering.

Zorgkantoor- en ROAZ regio’s

De innovatieagenda bouwt voort op eerdere stappen die in de periode 2020-2023 zijn gezet en zet in op noodzakelijke verbeteringen door middel van samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. In het bijzonder benadrukt de agenda de uitvoerende rol van de 31 zorgkantoorregio’s en de 11 ROAZ regio’s, die in 2024 uitvoerend een sleutelrol gaan spelen bij het in stand houden van zowel langdurige als acute zorg. Deze regio’s bieden ondersteuning aan meer dan 1,5 miljoen zorgprofessionals en zijn betrokken bij het opleiden en ondersteunen van burgerinitiatieven. Ze worden bijgestaan door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het RIVM, teneinde een efficiënte en toegankelijke gezondheidszorg te waarborgen.

Speerpunten innovatieagenda

Tevens benadrukt de nieuwe zorg- en innovatieagenda het belang van technologische innovatie en valorisatie, met een speciale focus op het aanpakken van gezondheidsdreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Door integratie met beleidsspeerpunten zoals digitalisering, circulaire economie, en klimaat en energie, is de agenda ambitieus omtrent het realiseren van een substantiële zorgtransformatie. Er wordt naar gestreefd om de gezondheidsverschillen tussen sociaaleconomische groepen te verkleinen en bij te dragen aan vijf specifieke missies binnen de gezondheidszorg. Dit alles wordt ondersteund door diverse zorgakkoorden zoals het IZA en programma’s van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.