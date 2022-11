Noordwest opent digitaal gastvrij ziekenhuis

Er zijn best veel patiënten die het aantal digitale mogelijkheden in de zorg boven het hoofd groeit. Het gaat dan om mensen met weinig digivaardigheden, die in alle lagen van de bevolking zijn te vinden. Denk aan ouderen, mensen met weinig leesvaardigheid of gewoon mensen die niet zo handig zijn met internet. Het is zaak om die grote groep waar mogelijk te ondersteunen met digitale zorgtools ofwel digitale inclusie is noodzakelijk. Noordwest speelt daar goed op in met de aftrap van de campagne ‘Digitaal gastvrij ziekenhuis.’

Versnelling digitalisering

Noordwest zet met dit programma expliciet in op versnelling van de digitalisering in haar zorgverlening. Dat is nodig omdat de zorgvraag snel toeneemt terwijl het aanbod van personeel snel krimpt. Ofwel: de krokodillenbek gaat te wijd openstaan. Noordwest meldt op haar website: “Onze allergrootste uitdaging is: zorg bieden aan meer patiënten, met minder mensen. Met behoud van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Daarom bouwt Noordwest aan de toekomst. Dat doen we letterlijk met de vernieuwbouw in Den Helder en Alkmaar. Door met patiënten in gesprek te gaan en in wensen en behoeften te inventariseren. En dus met digitalisering voor patiënten thuis, met behoud van de persoonlijke aandacht die zij van ons gewend zijn.”

Digitaal gastvrij ziekenhuis

Met de campagne worden digitale mogelijkheden in het ziekenhuis onder de aandacht gebracht. Binnen het programma Digitaal gastvrij ziekenhuis zijn de afgelopen periode op kleine schaal digitale toepassingen ontwikkeld en getest. Het gaat dan om zaken als digitale post, het e-consult en het videoconsult. Voor patiënten is het fijn dat die mogelijkheden bekend worden gemaakt én toegelicht. Niet iedereen weet bijvoorbeeld de button te vinden om over te schakelen naar digitale post in het patiëntenportaal en het is fijn als mensen weten hoe een digitaal consult in de praktijk verloopt zodat de koudwatervrees kan worden weggenomen.

Voor mensen die het zelf uiteindelijk toch niet goed lukt om de juiste digitale route te bewandelen, is het tot slot altijd mogelijk om hulp te vragen bij de patiëntenservice. De medewerkers helpen graag om in te loggen, een videoconsult te oefenen of om bijvoorbeeld de contactvoorkeur op digitaal te zetten in het patiëntportaal.